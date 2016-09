Region (red). Musikalische Live-Acts, spannende Hintergrundinformationen und Kurzfilme zum Festival sowie die Live-Übertragung des Konzertes mit dem Bayerischen Staatsorchester und Frank Peter Zimmermann (Violine) unter der Leitung von Kirill Petrenko bilden den Kern der eintrittsfreien Angebote am ganzen Eröffnungswochenende. Auf dem Marktplatz wird das Programm erstmals auf einer großen Hauptbühne mit integrierter Großbildleinwand gebündelt. An fünf weiteren Standorten in der Innenstadt treten am Samstag, den 10. September junge Nachwuchsmusiker bei "Bühne frei für Beethoven" auf. Das Vorprogramm für die Live-Übertragung des Konzertes am 11. September beginnt um 15 Uhr. Mit Konzerten des Marcus-Schinkel Trios und des JugendJazzOrchester NRW lädt das Beethovenfest alle Bonner und ihre Gäste zur Einstimmung auf das Abendkonzert ein.