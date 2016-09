Gleichmäßigkeitsprüfung am Nürburgring

Wahlscheid. Mit gleich acht Teams war der aktive Motorsportclub aus dem Aggertal beim 5. Lauf der RCN-GLP Meisterschaft auf dem Nürburgring am Start. Heiße Temperaturen zeigen allen Teams in Ihren Autos Ihre konditionellen Grenzen auf. Es herrschten Außentemperaturen weit über 30º C und in den Fahrzeugen wurde es noch um einiges heißer. Trotzdem schafften es die Teams des MSC Wahlscheid, gute Ergebnisse zu erzielen.

Die RCN-GLP ist eine Serie, wo es nicht um Geschwindigkeit geht, sondern wo die altehrwürdige Nordschleife in zwölf Runden mit einem straßenzugelassenen Auto möglichst immer wieder gleichmäßig bis auf die Hundertstelsekunde genau umrundet werden muss. Hier trifft sich der Neueinsteiger wie auch die erfahren Routinier. Auch vom MSC stellten sich neben den alten Hasen diesmal auch ein Rallyefahrer und ein Nachwuchsfahrer dieser schwierigen Aufgabe.

Beim Rallyeroutinier Christian Kopiniok traten bereits nach drei Runden technische Probleme auf, sodass er den Lauf vorzeitig abbrechen musste. Ebenso musste das Duo Böhm/Kaltenbach den sonst so zuverlässigen Ford Sierra mit technischen Problemen abstellen. Nachwuchspilot Niklas Walterscheid mit Beifahrer Dominik Morell löste die Aufgabe gut und kam auf einem 82. Platz von insgesamt 140 gestarteten Teilnehmern ins Ziel. Die Routiniers Kusch/Kusch (Platz 5), Derscheid/Derscheid (11), Ueberschar/Ueberschar (12) sowie Vater und Sohn Lachmayer auf Platz 30 bescherten die nötigen Punkte, um die Mannschaftswertung das zweite Mal in Folge zu gewinnen.

Informationen zum aktiven Verein aus dem Aggertal unter www.msc-wahlscheid.de oder auf Facebook unter https://www.facebook.com/mscwahlscheid

Neben den aktiven Rennfahrern kann man sich bei Motorsportevents auch immer als Helfer einbringen. Wer Interesse hat, sich im Motorsportumfeld zu engagieren, bekommt mehr Informationen auf einem der Clubabende, die immer am ersten Donnerstag im Monat im Clublokal Aueler Hof in Wahlscheid ab 20 Uhr stattfinden.