Vereinsrekord über 5.000 Meter

Rhein-Sieg-Kreis. Trotz tropischer Temperaturen und glühender Hitze fanden 141 Athleten den Weg zu Sommer-Meeting des LAZ Puma Rhein-Sieg ins Walter-Mundorf-Stadion in Siegburg. Sie hatten nicht nur mit Temperaturen von 35 Grad zu kämpfen, sondern auch mit einem starken und böigen Wind, der mit Geschwindigkeiten von bis zu 3m/sek blies.

Dennoch verzeichnete die Veranstaltung einige bemerkenswerte Ergebnisse. So entschied Anna Rintelmann den 100m-Lauf in der Klasse W14 trotz eines Gegenwindes von 1,5m/sek in 13,26 Sekunden für sich. Zweite wurde Nicola Kondziella (Dürener TV) in 13,48 Sekunden vor Lara Schmitz vom LAZ Puma Rhein-Sieg, die als Dritte in 13,78 Sekunden über die Ziellinie lief. In derselben Altersklasse sprang Lara Schmitz beim Hochsprung mit einer neuen Bestleistung von 1,39 Meter auf den zweiten Platz.

In der Klasse M14 war Jonathan Volkmann trotz der sengenden Hitze gut in Form. Im Weitsprung sprang er 4,90 Meter, was den ersten Platz bedeutete. Er verbesserte seine Bestleistung um 25 Zentimeter. Über 100 Meter gelang ihm trotz eines Gegenwinds von 2,7m/sek mit einer Zeit von 12,94 Sekunden erstmals den Sprung unter die 13-Sekunden-Marke. Er wurde Zweiter hinter Kevin Gaweda von der LG Meckenheim.

Mit starkem Gegenwind hatten die Sprinter über 200 Meter zu kämpfen. Trotz eines Gegenwinds von 2,2m/sek lief Vincent Lehnen in 23,97 Sekunden als Erster über die Ziellinie. Damit blieb Vincent nur drei Zehntel über seiner Bestzeit. Über 800 Meter unterbot Lars Schmalbach als Sieger in der Klasse U18 mit seiner Zeit von 2:14,88 Minuten seine Bestzeit um rund acht Sekunden. Zweiter wurde Frederik Schmitz in 2:15,90 Minuten. Langhürdenspezialist Christian Heimann versuchte sich an diesem Tag im Hoch- und Weitsprung. Im Hochsprung siegte er mit 1,65 Meter. Im Weitsprung erreichte Christian als Zweiter 5,80 Meter.

Justus Kaufmann läuft über 10km neuen Vereinsrekord

Mit guten Leistungen haben Athleten des LAZ Puma Rhein-Sieg beim Stadtwerke Düsseldorf Kö-Lauf glänzen können, der zum 29. Mal ausgetragen wurde. So lief Justus Kaufmann über 10 Kilometer als 15-Jähriger in einer neuen persönlichen Bestzeit von 37:47 Minuten in der Klasse MU18 auf den ersten Platz. Die hervorragende Leistung ist gleichzeitig neuer Vereinsrekord. In der Gesamtwertung landete Justus auf Rang 21. Die 17-jährige Hannah Kaufmann gelangte mit einer Zeit von 38:56 Minuten in der Klasse U18 bei den Frauen auch auf das oberste Treppchen. Die Zeit bedeutete ebenfalls persönliche Bestzeit. Zweite wurde in dieser Alterklasse Leonie Beele, die für die 10 Kilometer 40:58 Minuten benötigte. Hannah kam mit ihrer Zeit in der Gesamtwertung bei den Frauen auf Rang fünf.



Doppelsieg von LAZ Athletinnen bei den Kreismehrkampfmeisterschaften

Der Wettergott hat es in Meckenheim bei den Kreismehrkampfmeisterschaften U12-U16 nicht gut mit den Leichtathleten gemeint. Nachdem die männlichen Nachwuchsathleten noch bei stabilen Bedingungen ihre Disziplinen durchführen konnten, behinderte wechselhaftes Wetter mit Gewitter, Regenschauern und starken Windböen die Wettkämpfe der Leichtathletinnen am Nachmittag recht unangenehm. Letztere bremsten als Gegenwind mit Geschwindigkeiten von bis zu 3,3m/sek die Sprints bis 100 Meter und den Weitsprung. Dennoch erreichten die jungen Athleten des LAZ Puma Rhein-Sieg einige gute Leistungen. So sicherte sich Kaila Borgards mit 1.839 Punkten die Kreismeisterschaft im Vierkampf in der Klasse W14. Bemerkenswerte Leistungen erzielte sie mit 11,10 Meter im Kugelstoßen und 1,36 Meter im Hochsprung. Zweite wurde Lara Schmitz mit 1.814 Zählern. Sie konnte im Hochsprung im strömenden Regen mit 1,40 Meter eine persönliche Bestleistung erzielen. Jessica Wlodasch kam in der Altersgruppe W15 mit 1.654 Punkten auf den dritten Platz. Sie glänzt mit einer Weite von 9,53 Meter im Kugelstoßen. Im Dreikampf gewann Matteo Bappert in der Klasse M11 mit 1.051 Punkten die Bronzemedaille. Matteo erreichte mit 7,85 Sekunden über 50 Meter und 4,21 Meter im Weitsprung zwei Bestleistungen. Einen dritten Platz erreichte auch Ann-Christin Ollig im Dreikampf in der Klasse W11 mit 1.128 Punkten. Bemerkenswert ist hier die Weite von 33 Metern im Ballwurf, die gleichzeitig persönliche Bestleistung bedeutete.



Siegrid Bühler siegt bei B2RUN Köln

22.000 Athleten haben das ideale Wetter für ihre Teilnahme am diesjährigen B2RUN Köln rund um das RheinEnergieSTADION genutzt. Das bedeutete ein Teilnehmerrekord für diesen Firmenlauf. Es ist damit der drittgrößte Firmenlauf in Deutschland. Siegerin bei den Frauen war über die 5km um das RheinEnergie Stadion mit einer Zeit von 19:33,1 Minuten Siegrid Buehler, Team "Roland Rechtsschutz", die für das LAZ Puma Rhein-Sieg startet. In der Gesamtwertung belegte sie Rang 46 von insgesamt 17.315 Teilnehmern, die das Rennen beendeten.

Lisa Heimann läuft Spitzenzeit über 10.000m

Mit mehr als 200 Teilnehmern hatte auch die dritte Veranstaltungstag der 34. Bergisch Gladbacher Laufserie wieder einen großen Zuspruch gefunden. Auf der Bergisch-Gladbacher Traditionsveranstaltung konnten Athleten des LAZ Puma Rhein-Sieg ihre gute Form nach den Sommerferien in Nordrhein-Westfalen unter Beweis stellen. Allen voran Lisa Heimann, die bei optimalen äußeren Bedingungen bei den Frauen über 10.000 Meter in einer persönlichen Bestleistung von 37:28,84 Minuten auf den zweiten Platz lief. Mit dieser Zeit steht Lisa nun auf Platz 22 in der DLV-Bestenliste.

Nils Hasselberg belegte in der Klasse U20 über 1.500 Meter in einer Zeit von 4:20,54 Minuten den vierten Rang. Bei den Männern erreichte 400-Meter-Hürden-Spezialist Christian Heimann auf der für ihn ungewohnten 1.500 Meter-Strecke in 4:26,37 Minuten Platz 21. Erster wurde Marco Müller vom LC Euskirchen mit 3:54,36 Minuten. In der Klasse M30 errang Lukas Schmidt vom LAZ Puma Rhein-Sieg mit 4:47,67 Minuten den vierten Rang.

Kathrin Stöcker Siegerin beim Maare-Mosel-Lauf

Mit mehr als 1.000 Teilnehmern ist der 19. Maare-Mosel-Lauf einer der größten Laufsportveranstaltungen der Eifel-Mosel-Region. Trotz brütender Hitze gelang drei LAZ-Puma-Athleten der Sprung aufs Treppchen. Kathrin Stöcker siegte über zehn Kilometer bei den Frauen mit einer Zeit von 40:02 Minuten. Im Gesamtklassement erreichte Kathrin Rang acht. Im Halbmarathon wurde Annette Geiken bei den Frauen hinter Yvon Engel (LT Schweich) Zweite in 1:39:07 Stunden. Im Gesamtklassement erreichte Annette Platz 25. Jürgen Reiser überquerte nach 1:39:10 Stunde die Ziellinie als 26. In der Altersklasse M50 kam er auf Rang vier.

Christian Schreiner und Adele Blaise-Sohnius siegen beim Hohe-Bracht Berglauf

In sengender Sonne und bei hohen Temperaturen hat es beim Hohe-Bracht Berglauf im Rahmen der Sauerland Trailrun Challenge einen Doppelsieg des LAZ Puma Rhein-Sieg gegeben. Bei den Männern siegte Christian Schreiner in 31:23 Minuten mit deutlichem Abstand. Die Strecke war bei insgesamt 445 Höhenmetern Steigungen 7,6 Kilometer lang. Nach dem Start führt die Strecke über einen Kilometer auf Asphalt durch den Ort Bilstein. Danach weiter über befestigte Waldwege, langsam steigend über die Berge Arnscheid (581m), Kreggenberg (564m), Buscheid (598m) zur Hohen Bracht (584m). Bei den Frauen überquerte Adele Blaise-Sohnius die Ziellinie in einer Zeit von 39:51 Minuten.

Hannah Kaufmann läuft Vereinsrekord über 5.000m

Die Nachwuchsathletin Hannah Kaufmann hat im 5.000-Meter-Lauf in der BELKAW-Arena in Bergisch Gladbach einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Trotz einer Gluthitze lief die 17-Jährige bei einer glänzenden Renneinteilung in einer persönlichen Bestzeit von 18:43,60 Minuten als Erste durchs Ziel.

Christian Heimann startete an diesem Abend nicht über seine Spezialdisziplin 400m-Hürden, sondern auch über die für ihn ungewohnte 1.000m-Strecke. In einer Zeit von 2:33,94 Minuten stellte er als Fünfter eine persönlich Bestleistung auf. Allein die letzte Runde lief er in schnellen 60 Sekunden. In der Altersklasse M30 kam Lukas Schmidt in 2:57,93 Minuten auf den vierten Platz.