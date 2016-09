Jets werden Vizemeister

Troisdorf (den). Mit einem 46:21-Sieg gegen die tapfer kämpfenden Aachen Vampires haben sich die Troisdorfer Footballer den Vizemeistertitel in der Regionalliga NRW gesichert. Gegner Aachen stand schon vor der Partie als Absteiger fest, doch das ließen sich die Vampire zu keiner Zeit des Spiels anmerken.

"Die Aachener haben uns zeitweise ganz schön geärgert und trotz der Tabellensituation nie aufgegeben", sagt Jets-Head Coach Andreas Heinen. "Dafür habe ich allergrößten Respekt. Unsere Defense war aber jederzeit hellwach und kaum zu überwinden. Das hat uns dann in der Offense natürlich das Leben viel einfacher gemacht." Nach der knappen Niederlage gegen Langenfeld wollten sich die Jets immerhin den zweiten Tabellenplatz sichern und das ging nur über einen Sieg, bei einer gleichzeitigen Niederlage der Remscheider gegen Langenfeld. Die Longhorns gewannen ihre Partie überragend mit 72:8 und ziehen damit als NRW-Meister in die 2. Bundesliga ein.

Der Auftakt für die Jets war zunächst vielversprechend. Mit Vollgas marschierte die Offense über das Feld und wurde erst kurz vor der gegnerischen Endzone durch eine sehenswerte Interception von Aachen gestoppt. Diese nutzen im direkten Anschluss den guten Start für ihren ersten Touchdown durch Fullback Roman Sellung (PAT Tobias Tillmann) zur 7:0-Führung. Davon ließen sich die Jets aber nicht aus der Ruhe bringen und glichen kurze Zeit später durch einen Touchdown-Pass von Quarterback Jannik Nowak auf seinen Wide Receiver Niklas Remke zum 7:7 aus. Den Extrapunkt verwandelte Kicker Marius Hartlieb, der den verletzten Dennis Schwartz ersetzte, sicher.

Nachdem die Jets-Defense ihren Laden weiter dicht halten konnte, erzielte Jannik Nowak im zweiten Quarter die nächsten Punkte für die Jets selbst mit einem kurzen Lauf in die Endzone (14:7, PAT Hartlieb). Doch auch hier hatten die Vampire eine Antwort parat und trugen über Florian Hölsken den Kickoff der Jets zum Touchdown zurück (13:14). Kurz darauf fand Nowak erneut Niklas Remke zum 21:13 (PAT Hartlieb). Im nächsten Drive der Jets hatten die Bodyguards von Quarterback Nowak einen kurzen, aber folgenschweren Aussetzer. Nach einem harten Blindside Hit mitten in der Wurfbewegung landete der Ball in den Händen der Aachener. Zum Glück blieb der Spielmacher der Jets bei dieser Aktion unverletzt.

Dass aber auch das Defense Backfield der Jets einen großartigen Tag erwischt hatte, bewies Jan Manns mit seiner Interception direkt im nächsten Spielzug. Dieses Mal ließ sich die Jets-Offense nicht lange bitten und erhöhte den Punktestand mit einem starken Pass-Touchdown auf Ray "The Jet" Ket. Beim anschließenden Extrapunkt-Versuch geriet der Snap etwas zu hoch, so dass Jannik Nowak in seiner Funktion als Holder den Ball in einer Rettungstat in die Endzone trug (29:13). Nachwuchs-Defense Liner Marcel Phillippsen sicherte dann einen Fumble der Vampires und die Offense durfte kurz vor der Halbzeitpause noch einmal aufs Feld. Kicker Marius Hartlieb, der aus beruflichen Gründen zuletzt kaum mit der Mannschaft trainieren konnte, platzierte einen Fieldgoal-Kick aus 31 Yards Entfernung sicher zwischen den Torstangen (32:13).

Eine Interception von Linebacker Kasper Bongaerts, der in der kommenden Woche gemeinsam mit Teamkollegen Nick Meijers ein Qualifikationsturnier mit der niederländischen Nationalmannschaft spielen wird, konnte die Offense der Jets zunächst nicht nutzen. Auch ein Interception Return Touchdown durch Frederic Huppers wurde aufgrund einer Strafe zurückgepfiffen. Im Gegenzug gelang aber den tapfer kämpfenden Gastgebern ein weiterer Touchdown durch einen Pass von Quarterback Mike MacLafferty auf Wide Receiver Michael Bröcker. Mitsamt einer erfolgreichen Two-Point-Conversion durch Thilo Uebbert stand es nun 21:32 aus Sicht der Aachener. Während die Jets-Offense etwas schwächer wurde, blieb die Verteidigung weiter hellwach. Erneut konnte Frederic Huppers einen Ball von MacLafferty abfangen und zum Touchdown retournieren. Dieses Mal auch ohne Strafe, so dass die Jets auf 39:21 erhöhten (PAT Hartlieb). Den Schlusspunkt der Partie setzte dann noch einmal die Jets-Offense. Running Back Kai Schollenberg tankte sich in die Endzone der Aachener zum 46:21-Endstand (PAT Hartlieb).

Mit dem Abschluss der Saison als Tabellenzweiter können die Jets durchaus zufrieden sein und in der kommenden Saison erneut angreifen. Zunächst haben Spieler und Trainer ein paar Tage Pause, bevor voraussichtlich im Oktober die Vorbereitung auf das kommende Football-Jahr beginnt.

Aachen Vampires vs. Troisdorf Jets 21:46 (7:7/6:25/(8:7/0:7)

07:00 Sellung (3 Yards, PAT Tillmann)

07:07 Pass Remke (Nowak, 33 Yards, PAT Hartlieb)

07:14 Lauf Nowak (4 Yards, PAT Hartlieb)

13:14 Kickoff-Return Touchdown Hölsken (75 Yards)

13:21 Pass Remke (Nowak, 59 Yards, PAT Hartlieb)

13:29 Pass Ket (Nowak, 29 Yards, TPC Nowak)

13:32 Fieldgoal Hartlieb (31 Yards)

21:32 Pass Bröcker (MacLafferty, 40 Yards, TPC Uebbert)

21:39 Interception Return Touchdown Huppers (37 Yards, PAT Hartlieb)

21:46 Lauf Schollenberg (11 Yards, PAT Hartlieb)