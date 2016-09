Am Ende ist es eine Kulturstätte

Siegburg (dwo). "Ich erinnere mich noch gut an meine erste Rede. Die Akustik war so schlecht, dass mich keiner verstand." Es war nicht die einzige Anekdote, die Bürgermeister Franz Huhn zum Thema Rhein-Sieg-Halle einfiel.

In diesem Jahr feiert der Veranstaltungsort ein rundes Jubiläum. Über eine halbe Millionen Besucher, darunter etwa 50.000 Karnevalsjecken, über 4.000 Künstler und rund 300.000 Liter Getränke, beweisen in der zehnjährigen Geschichte eindrucksvoll, wie positiv sich die Halle entwickelt hat.

Die Anspielung von Franz Huhn galt der UNICEF-Gala, mit der das Gebäude im September 2006 feierlich eingeweiht wurde. "Vielleicht wussten die Leute mit dem Mischpult nicht umzugehen", fügte er hinzu. Allerdings ist die Kölner Band "Brings" da anderer Meinung. "Es ist die bestklingenste Halle im Umkreis von 500 bis 600 Kilometern", sind sich die Musiker einig und geben zum Jubiläum bereits das elfte Konzert. Aber auch viele andere Künstler sind mit der Akustik der Halle mehr als zufrieden. Ferner stellte Dr. Dettloff Schwerdtfeger, kaufmännischer Leiter des Beethovenfestes, dar, welcher Genuss es für das Publikum ist, an diesem Ort Weltstars zu erleben.

Mittlerweile zählt außerdem das "Musikkorps der Bundeswehr" mit ihrem Neujahrskonzert zu den regelmäßigen Highlights. Helene Fischer, Kevin Kostner, Status Quo und Otto Waalkes sind nur wenige Namen, die mit ihren sensationellen Shows die Halle füllten. Ebenso ist der Karneval hier zu Hause. Ferdi Büchel, Präsident der Siegburger Funken Blau-Weiß erinnert sich noch an die "Kinderkrankheiten" unter dem damaligen Betreiber. "Um 21 Uhr war das Bier alle." Doch die Funken konnten innerhalb kürzester Zeit für Nachschub sorgen.

Als die Rhein-Sieg-Halle startete, gab es jedoch nicht nur Musik und Karneval, auch Theater, Comedy und Musical sorgten für ein volles Haus. "Am Ende des Tages ist es eine Kulturstätte", fasst es Peter Brings passend zusammen. Mit der Übernahme des Betriebes durch die Stadt Siegburg konnten die Zahlen der Veranstaltungen schnell gesteigert werden. "Insgesamt hatten wir bis 2012 im Schnitt rund 47.000 Besucher im Jahr. Jetzt sind es durchschnittlich etwa 62.000. Die Zahl der Veranstaltungstage stieg von durchschnittlich 65 auf 85, die der Belegtage von 78 auf 110. Neben den Vereinsveranstaltungen seien diese Steigerungen vor allem auf eine erfolgreiche Vertriebsarbeit im Bereich Tagungen und Kongresse, sowie Firmenveranstaltungen, zurückzuführen. Lagen wir hier bis 2012 bei durchschnittlich sieben Veranstaltungstagen im Jahr, waren es 2015 bereits 15, Ende 2016 werden es 21 sein." Der Dank gilt jedoch nicht nur den Kunden und Partnern, sondern vor allem der Mannschaft. "Was die reißen ist unglaublich. Wenn man nach der Karnevalsparty um drei ins Bett geht, glaubt man nicht, was die dann noch leisten, damit am nächsten Tag um 11 Uhr alles wieder steht", so Bürgermeister Franz Huhn.

In der Jubiläumswoche kommen neben dem Mitsingkonzert von Brings, am Samstag 10. September, Führungen durch die Halle am Sonntag, 11. September, das Senioren Tanz Café am Dienstag, 13. September und das "Marialy Pacheco Trio" im Rahmen des Beethovenfestes 2016, am Samstag, 17. September zum Tragen. Mehr im Internet unter www.rhein-sieg-halle.de