"Sanfte Tour" oder mit dem Mountainbike

Rhein-Sieg-Kreis (cg). Wandern gehört mit zu den beliebtesten Trendsportarten in Deutschland und den Nachbarländern. "Wer im Sommer Urlaub im Ausland gemacht hat, will jetzt im Herbst die Heimat erkunden", meinte dazu Helga Trimborn, die Vorsitzende des Touristikvereins "Bergisch hoch vier" bei der Vorstellung des diesjährigen Bergischen Wanderfestes. "Da gibt es einiges zu entdecken."

Am Sonntag, 11. September richtet die Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid zum achten Mal gemeinsam mit dem Touristikverein das "Bergische Wanderfest" aus. In diesem Jahr bieten engagierte Wander- und zertifizierte Natur- und Landschaftsführer elf interessante geführte Themenwanderungen durch alle vier Kommunen - Neunkirchen-Seelscheid, Lohmar, Much und Ruppichteroth - an. Erstmals gibt es keinen zentralen Startpunkt sondern individuelle Treffpunkte. So startet die zweieinhalbstündige "sanfte Tour" an der Sirenenanlage zwischen den Ortschaften Lohmar-Breidt und Kreuzhäuschen, die rund sieben Kilometer lange Tour "Erlen und mehr" beginnt auf dem Parkplatz vor der Hetzenholzer Kirche, die dreistündige Wanderung mit Informationen über den frühen Bergbau im Wenigerbachtal beginnt am Ehrenmal in Seelscheid und der etwa 12 Kilometer lange "Panorama-Rundweg Ruppichteroth" startet an der Bröltalhalle. Die Neunkirchener Touren beginnen alle am Hotel-Restaurant "Caleo Latinum" neben der katholischen Kirche. Dort ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. In Seelscheid sorgt der Verkehrs- und Verschönerungsverein am Gasthof Röttgen für Verpflegung. Allen anderen Wanderern wird empfehlen, Proviant mitzunehmen. Die Führer kennen allerdings auch Einkehrmöglichkeiten. Wer sich für den Klassiker, die Familienwanderung durch das Eischeider Tal entscheidet, hat die Möglichkeit beim Schlachtfest auf dem Dorfplatz die verbrauchten Kalorien wieder auszugleichen. Erstmals wird auch eine geführte Wanderung für Menschen mit Behinderung und deren Betreuer angeboten: Fritz Eckel und Cornelia Allmandinger führen vom Eichhof aus "durch das schöne Bröltal". Sogar eine Hennefer Route ist im Angebot: Für "Ungeübte" bietet Elke Wagner eine "Märchenhafte Wildkräuterwanderung" ab dem Dorfteich in Heisterschoß. Als Highlight fährt Stefan Hardelt mit Interessierten "Mit dem Mountainbike rund um die Wahnbachtalsperre". Alle Führungen starten um 10 Uhr. Nähere Informationen unter www.bergisch-hoch-vier.de oder www.nk-se.de. Anmeldung beim jeweiligen Exkursionsführer. Kurzentschlossene können auch gerne ohne Anmeldung per Wanderkarte mitwandern. Gemäß dem Motto "Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung" wird bei jedem Wetter gewandert.