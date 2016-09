Eine herausragende Einzelleistung

Rhein-Sieg-Kreis (dwo). "Auf dem Niveau der FAZ zu schreiben ist schon eine Nummer", äußerte Thomas Wagner, Schuldezernent des Rhein-Sieg-Kreises, beeindruckt. Zusammen mit Landrat Sebastian Schuster besuchte er das Berufskolleg des Rhein-Sieg-Kreises, um Lea Hemmersbach zu gratulieren.

Die Abiturientin erhält am Mittwoch, 14. September, in Berlin einen von drei Einzelpreisen des Medien- und Wirtschaftsprojektes "Jugend und Wirtschaft", das im Jahr 2000 von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) und dem Bundesverband deutscher Banken ins Leben gerufen wurde. Die Henneferin hat bereits einen Artikel im Wirtschaftsteil der FAZ veröffentlicht. In diesem schrieb sie über die Florafarm in der Lüneburger Heide, die koreanischen Ginseng anbaut. Am Tage der Preisverleihung erscheint dann ihr Bericht über die Kölner Firma "Scentcommunication", die unternehmenseigene Düfte entwickelt. In einem dritten Beitrag befasst sie sich mit dem Thema "Fishspas", die Kangafische zur Pediküre einsetzen. Bevor man sich allerdings ans Schreiben macht, müssen die Themen gründlich recherchiert und den Redakteuren vorgelegt werden. "Es wird überprüft, ob in der Vergangenheit etwas über diese Betriebe in der FAZ zu lesen waren", erklärte Angelika Krombach, Leiterin des Deutschleistungskurses. Dreimal wurde das Berufskolleg bereits für das Projekt qualifiziert und erreichte im Vorjahr eine Auszeichnung für herausragende Gruppenleistung. Kein einfaches Unterfangen, wenn man bedenkt, dass insgesamt rund 60 Schulen mit 1.500 Schülern mitwirken. Lea Hemmersbach beweist, von der Recherche bis zum Interview mit den Unternehmen, besonderes Geschick, denn alle Artikel sind mit Daten und Fakten zu untermauern. Doch einige Betriebe haben Probleme, ihre Zahlen bekannt zu geben. Das akribische Arbeiten der Nachwuchs-Journalistin wird nun mit der Auszeichnung belohnt. Wie es weitergehen soll, weiß sie ebenfalls schon: "Ich mache erst Abitur und gehe dann studieren".