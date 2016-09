Fünf Tage Kirmestreiben auf Pützchens Markt

Bonn-Beuel-Pützchen (red). Fünf Tage lang finden Jahrmarktfans auf der unverändert 80 000 Quadratmeter großen Veranstaltungsfläche von Pützchens Markt rund 500 Angebote. Ob traditionelle Geschäfte oder modernste Kirmestechnik - bei rund 4,5 Kilometern Frontlänge sollte für jeden der rund eine Million erwarteten Besucher etwas dabei sein. "Besonders gespannt sein können die Gäste dabei auf einige spektakuläre Fahrgeschäfte, die wir in diesem Jahr erstmals für Pützchens Markt gewinnen konnten", sagt Marktleiter Harald Borchert.



Zum ersten Mal auf dem Jahrmarkt ist etwa "The Tower", mit 90 Metern der höchste transportable Freifallturm der Welt, der im vergangenen Jahr erstmals über die Kirmesplätze tourte. Die spektakuläre Platzneuheit verspricht Adrenalin pur. Denn nach einer langsamen Fahrt bis auf 90 Meter Höhe - übrigens inklusive beeindruckendem Rundumblick über das Kirmesgelände und darüber hinaus - geht es für Wagemutige mit rund 140 Stundenkilometern im freien Fall der Erde entgegen.

Pützchen-Premiere feiert auch das weltweit höchste mobile Loopingkarussel "Infinity", das erst seit dieser Saison auf dem Markt ist. Drei schwingende Gondeln mit 360-Grad-Drehung erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 125 Stundenkilometern bei bis zu fünffacher Erdanziehungskraft (5G) sowie einer Flughöhe von 65 Metern.

Neu auf dem Marktgelände in Pützchen ist zudem die Achterbahn "Drifting Coaster". In freischwingenden Gondeln absolvieren die Gäste die 480 Meter lange Strecke mit Buckelpiste, Steil- und Slalompassagen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 60 Stundenkilometern bei einer Neigung von bis zu 120 Grad in den Kurven.

Hinzu kommt eine Reihe von "Wiederkehrern", wie etwa der "Predator", der 2015 erstmals auf Pützchens Markt Station machte, und der Kettenhochflieger "Around the World 60". Beliebte Attraktionen wie die Wildwasserbahn "Piraten-Fluss", die Achterbahn "Wilde Maus" und das Riesenrad "Europa-Rad" runden das Angebot der Großkirmes in diesem Jahr ab.

Insgesamt werden auf dem Hauptgelände 170 Geschäfte platziert, darunter fünf überkopf fahrende und 19 nicht überkopf fahrende Geschäfte. Zudem gibt es eine Geisterbahn, drei Belustigungen, einen Irrgarten, einen Mäusezirkus, 14 Kinderfahrgeschäfte, vier Verlosungen sowie zahlreiche weitere Ausspielungen, Schießbuden, Pfeil-, Ball- und Ringwerfen, Derbys und Verkaufsstände. Auch die traditionsreiche "Bayern-Festhalle" steht wieder auf dem Marktgelände. Weitere Biergärten, Imbiss- und Schankbetriebe stillen den Hunger und Durst der Besucher. Auf dem traditionellen Pluutenmarkt bieten die Händler auf 350 Metern Frontlänge ihre Waren an.



Das Programm: Fassanstich, After-Job-Party und Abschlussfeuerwerk Eröffnet wird Pützchens Markt am Freitag, 9. September, ab 15 Uhr in der Bayern-Festhalle. Das Marktgelände ist bereits ab 12 Uhr geöffnet.

Oberbürgermeister Ashok Sridharan, der Beueler Bezirksbürgermeister Guido Déus, Vertreter der Schaustellerverbände und Schaustellerseelsorger Pfarrer Sascha Ellinghaus werden Grußworte sprechen. Dann folgt der traditionelle Fassanstich durch den OB. Für musikalische Unterhaltung sorgt die kölsche Stimmungsband "Boore", die mit Hits wie "Rut sin de Ruse" bekannt wurde.

Am Sonntag, 11. September, um 10 Uhr zelebriert Zirkus- und Schaustellerseelsorger Pfarrer Sascha Ellinghausen den Festgottesdienst in der Bayern-Festhalle, an dem wieder rund 2000 Gläubige teilnehmen werden.

Am Montagvormittag dürfen sich Heim- und Waisenkinder auf Einladung der Schausteller vergnügen. Am Montagabend findet im Bayernzelt wieder eine After-Job-Party statt. Sie startet um 18 Uhr und endet um 1 Uhr.

Den traditionellen Abschluss des Kirmestreibens markiert am Dienstag, 13. September, das große Höhenfeuerwerk gegen 22 Uhr.

Der Freundeskreis Pützchens Markt veranstaltet auch in diesem Jahr wieder den beliebten Festumzug über das Gelände. Er startet am Freitag ab 13.30 Uhr. Für Samstag und Sonntag hat der Verein außerdem im Evangelischen Gemeindezentrum der Nommensen-Kirche eine Modellbauausstellung organisiert. Dabei kann man jeweils von 12 bis 20 Uhr das Kirmestreiben auf Pützchens Markt in Miniaturausführung bewundern.



Für alle Markttage wird es Sperrzeiten geben. Die Öffnungszeiten sind Freitag und Samstag, 12 bis 3 Uhr, Sonntag, 10 bis 1 Uhr, Montag, 12 bis 1 Uhr, und Dienstag, 12 bis 24 Uhr.