Fast zu heiß fürs Schwimmen

Hennef. Ein außerordentliche schönes Wetter lud die Hennefer Freiwasserschwimmer ein, im Fühlinger See ihre Bezirksmeisterschaften auszutragen. Sind die Aktiven sonst gewohnt, sich warm anzuziehen, wurden sie in diesem Jahr extra noch einmal vorher zur Abkühlung ins Wasser geschickt. Auch die Zuschauer hatten Badesachen dabei und pendelten zwischen Anfeuern, Applaus und Abkühlung hin und her.

Für die Neulinge im HTV-Freiwasserteam waren Wetter und Wassertemperatur optimal. Julia Simon und Felix Fielenbach, mit zwölf Jahren die "Küken", sowie die 13-jährigen Franziska Brückner und Leon Raithel hatten sich vorher sehr große Gedanken über den Start gemacht und traten mit etwas gemischten Gefühlen über 500 Meter an. Antonia Paal wollte bei ihrem Debüt im Freiwasser gerne vorne mitmischen und Patrick Benning aus dem HTV-Masters-Team freute sich über seinen ersten Start nach vielen Jahren.

Insgesamt starteten 32 Aktive vom Hennefer TV über 500 Meter und über die 2,5 Kilometer. So kurz nach den Sommerferien mit relativ geringem Training erwartete Trainerin Bea Steimel noch keine Höchstleistungen, sondern beobachtete Technik und Schwimmverhalten ihrer Schützlinge auf der Strecke. "Alle sind ganz hervorragend geschwommen", gab es ein großes Lob nach dem Zieleinlauf. Über die unerwarteten insgesamt 23 Medaillen freute sich die ganze Mannschaft.

Für die erfahrenen Freiwasserschwimmer war das Wasser mit 23,2 Grad einfach zu warm. Trotz Start im Schwimmbikini kamen vor allem die Mädels mit rotem Kopf und Schwindel ins Ziel. Schnell wieder viel trinken und beim nächsten Mal gerne wieder Wassertemperaturen unter 21 Grad.