Bornheim Live! lädt wieder ein

Schön in der Sonne sitzen, ein wenig flanieren, schaun, was die Geschäfte so bieten, was will man mehr. Das ist Bornheim Live!

Bornheim (fes). Das wird wieder ein Fest! Am Sonntag, 4. September, von 11 bis 18 Uhr, heißt es wieder Flanieren, Shoppen und Genießen in der Bornheimer City.

Bereits zum 30. Mal lädt der Bornheimer Gewerbeverein zu seiner traditionellen Gewerbeschau ein, die seit dem vergangenen Jahr den neuen Namen "Bornheim Live!" trägt. "Wir möchten an die erfolgreichen Veranstaltungen der letzten Jahre anknüpfen und uns trotzdem weiterentwickeln", betont der Vorsitzende des Gewerbevereins Norbert Nettekoven.

Auf der Königstraße, die an dem Tag für den Pkw-Verkehr gesperrt ist, und auf dem Peter-Hausmann-Platz präsentieren sich Gewerbetreibende aus dem gesamten Stadtbereich. Die Energieversorger "RheinEnergie" und "e-regio" (ehemals Regionalgas Euskirchen) geben Tipps zur Energieeinsparung und der Entsorgungsbetrieb, die RSAG sowie der Telekommunikationsanbieter Netcologne werden ebenfalls mit Ständen vor Ort sein und ihre Leistungen präsentieren.

Getreu dem bekannten Motto "Auf der Königstraße ist der Kunde König" laden die Geschäftsleute in der City zum stressfreien Schauen und Shoppen ein und werden ihre Geschäft öffnen: "Ein wichtiges Angebot. Der verkaufsoffene Sonntag ist eine besondere Gelegenheit, sich in den Geschäften umfassend zu informieren", findet Norbert Nettekoven, "gerade in einer Zeit höheren Wettbewerbs möchten wir unseren Kunden und Gästen demonstrieren, wie vielfältig und qualitativ hochwertig das Angebot im Bornheimer Zentrum ist. Viele Besucher sind immer wieder überrascht, was es in Bornheim alles gibt."

Bei einem ungestörten Bummel mit vielen Attraktionen und einem tollen kulturellen Rahmenprogramm können sich die Besucher aus Nah und Fern hiervon hautnah überzeugen. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Für das leibliche Wohl sorgen die örtlichen Gastronomen, Metzgereien und Bäckereien sowie zahlreiche Getränke- und Imbissstände.



Automeile

Blinkendes Chrom, schicke Schlitten, die neuesten Modelle: Natürlich darf auch in diesem Jahr die Automeile nicht fehlen. Händler der gängigen Fahrzeugmarken werden wieder vor Ort sein und flotte Flitzer präsentieren. Rund 60 Pkws inklusive Zubehör lassen die Herzen der Autofreaks wieder höher schlagen.

Tolles Bühnenprogramm

Jede Menge Live-Musik wird es auf den Bühnen am alten Kloster an der Secundastraße und auf der Bühne auf dem Peter-Hausmann-Platz geben. Der Programmablauf auf einen Blick:

Bühne am alten Kloster

13 Uhr Schützenkapelle Bornheim und Vorgebirgsmusikanten

15 Uhr Offizielle Eröffnung mit Bürgermeister Wolfgang Henseler und dem Gewerbevereinsvorsitzenden Norbert Nettekoven

16 Uhr Cortingas

Bühne Peter-Hausmann-Platz

15 Uhr De Rabaue

16 Uhr Querbeat

Spaß für Pänz

Ganztägig lädt ein Kinderspielland die kleinen Besucher zu Spaß und Spannung ein. Auf dem Peter Hausmann-Platz sind verschiedene Attraktionen für alle Pänz aufgebaut.

Bornheimer Großkirmes

Bereits am Samstag geht es lost auf dem neu gestalteten Peter-Fryns-Platz mit der traditionellen Bornheimer Großkirmes, die am Dienstagabend, 6. September, endet.

Täglich von 11 bis 21 Uhr können sich große und kleine Besucher über viele tolle Attraktionen freuen.

Neben Kindertwister und Karussell können die Kirmesgänger beim Pfeilwerfen ihre Zielgenauigkeit unter Beweis stellen, beim Entenangeln, an der Schießbude oder am Losstand winken viele tolle Preise. Erstmals dabei ist in diesem Jahr der "5-D-Simulator", ein Kino, das Zuschauer ab vier Jahren mit 18 Kurzfilmen aus verschiedenen Genres in Staunen versetzt. Dank atemberaubender Spezialeffekte lassen die vier- bis sechsminütigen Clips die Besucher Regentropfen, Seifenblasen, Blitze, Nebel oder Wind hautnah erleben.

Natürlich gibt es auch jede Menge Leckereien, etwa am Süßwarenstand, an der Mandelbrennerei oder am Schankwagen.



Feuerwehrfest für die ganze Familie

Unter dem Motto "Jugend in Aktion" laden die Freiwillige Feuerwehr und die Jugendfeuerwehren der Stadt Bornheim während der Gewerbeschau zum Info- und Spieletag ein auf dem Peter-Hausmann-Platz vobn 13 bis 17 Uhr.

Die Besucher erwartet ein attraktives und vielfältiges Programm: Auf der XXL-Hüpfburg "Fluch der Karibik" oder an der XXL-Torwand können sich Kinder und Jugendliche den ganzen Tag lang austoben. Eine beliebte Attraktion für die Kids ist das Kinderschminken. Jede Menge Spaß garantiert der Spieleparcours. Dafür kann jedes Kind eine Stempelkarte erwerben, auf der jedes absolvierte Spiel abgestempelt wird. Für jede volle Stempelkarte gibt es einen Feuerwehr-Preis.

Darüber hinaus präsentieren sich beim Info- und Spieletag Löschgruppen und Jugendfeuerwehren der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bornheim und stellen sich und ihre Arbeit unter dem Motto "Feuerwehr zum Anfassen" vor. Auch sucht das neue Maskottchen der Jugendfeuerwehren der Stadt Bornheim, ein Drache, noch einen Namen. Hierzu sind alle Besucher aufgefordert, Vorschläge am Infostand einzureichen. Die besten Vorschläge werden prämiert.