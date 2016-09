Bornheim-Kardorf (fes). 95 plus 145, das ergibt 240. Der Männergesangverein "Liederkranz" Kardorf, der in diesem Jahr sein 145-jähriges Bestehen feiert, und die St. Sebastianus-Schützenbruderschaft, die 2016 95 Jahre alt geworden ist, feierten "240 Jahre aktive Vereinsarbeit" und luden die Kardorfer erstmalig zu einem gemeinsamen bunten Abend in der Bushalle der Firma Grüsgen ein.

"Heute Abend wird weder geschossen noch gesungen", meinte Ralf Laufenberg, Brudermeister der Kardorfer Grünröcke, ein wenig verschmitzt, als er gemeinsam mit seinem Vater Willi Laufenberg, der wiederum Vorsitzender des MGV ist, den geselligen Abend eröffnete.

Die Idee zu dem gemeinsamen Dorffest hatte der Männerchor im vergangenen Jahr ins Spiel gebracht, die Schützen griffen diesen Vorschlag gerne auf. Bornheims stellvertretender Bürgermeister Jörn Freynick überbrachte die Grüße der Stadt und würdigte das Engagement von Chor und Schützen: "Beide Vereine tragen dazu bei, dass es hier im Dorf ein Miteinander gibt, das ist unsere Kultur".

Zur Feier des Tages überreichten die Vertreter der örtlichen Banken auch noch jeweils einen Scheck an beide Vereine. Walter Klemmer, Regionaldirektor der Volksbank Bonn-Rhein-Sieg und Peter Thomas, Leiter der Volksbank-Filiale Waldorf, spendeten jeweils 400 Euro für den MGV und für die Sebastianus-Schützen. Sebastian Greven, Leiter der Mertener Kreissparkassenfiliale, hatte 250 Euro mitgebracht. Dank galt auch der Familie Grüsgen, die ihre Bushalle für die Feier zur Verfügung gestellt hatte. Und dann gab es mit Christel Koch noch ein Geburtstagskind. Sie kam gleich mit 30 Leuten zum Fest um hier ihren 75. Geburtstag zu feiern. Ihr Lebensgefährte Willi Krämer singt übrigens im "Liederkranz" mit.

Höhepunkt des gut besuchten Abends war der Auftritt von Marita Köllner alias "Et fussich Julche", die für beste musikalische Stimmung bei dem sehr gut besuchten Dorffest sorgte.