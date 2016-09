Jeder wollte mit der Eisenbahn fahren

Bornheim-Hemmerich (fes). Viele Familien besuchten auch in diesem Jahr das traditionelle Kinderfest der Hemmericher Löschgruppe. Gewohnt zahlreiche Aktionen speziell für die kleinen Gäste hatten sich die Kameraden um Löschgruppenführer Andreas Burbach ausgedacht. Natürlich drehte auch diesmal wieder die mit Kohle betriebene Mini-Eisenbahn schnaufend ihre Runden über den Pausenhof der alten Schule. "Die Eisenbahn ist ein Muss, einmal hatten wir die Bahn nicht dabei, da gab es sofort Beschwerden", berichtete Burbach. Betreiber der Bahn ist der 71-jährige Hobbyeisenbahner Wolfgang Schüller aus Erftstadt-Liblar.

Auch ansonsten hatten die Mädchen und Jungen jede Menge Spaß etwa auf den großen Hüpfburgen, beim Entenangeln oder beim Pfeilwerfen. Erstmalig war die Rösberger Märchenerzählerin Berenike Wannenmacher dabei. Zudem stellten das Technische Hilfswerk (THW) und die mobile Jugendhilfe "Rheinflanke" ihre Angebote vor.

Natürlich stand auch die Arbeit der Feuerwehr im Mittelpunkt des Festes. Nicht zuletzt hofft Andreas Burbach dadurch auch Nachwuchs zu rekrutieren. Nach einer längeren Durststrecke ist die Hemmericher Jugendwehr mit derzeit elf Jugendlichen im Alter von 10 bis 14 Jahren wieder besser aufgestellt, dennoch dürfen es gerne noch mehr sein. Der Übungsdienst unter der Leitung von Alexander Ihde findet immer montags ab 17.30 Uhr am Gerätehaus an der alten Schule statt.

Neben einigen Beförderungen erhielt Michael Kübbeler für 35 Jahre Dienst in der freiwilligen Feuerwehr die Ehrennadel in Gold. Zudem bekamen die Kameraden Christoph Eichen, Johannes Schwarz, Alexander Ihde, Johannes Schumacher-Nahry und Michael Vendel die Fluthelfermedaille als Anerkennung dafür, dass sie notleidenden Menschen beim Stendal-Hochwasser 2013 in Sachsen-Anhalt halfen.