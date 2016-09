Fisch oder Waffeln

Bornheim-Hersel (fes). Zum 29. Mal lud der Fischerverein Hersel zur beliebten Aalnacht am Vereinsgelände am Herseler Rheinufer. Bei bestem Sommerwetter feierten wieder Hunderte bei Backfisch aus frischem Seelachs oder an der Schnittchenbude mit flotter DJ-Mucke das traditionsreiche Fest. Der Fischervereins-Vorsitzende Willi Diefenthal und Geschäftsführer Horst Mindt freuten sich über den großen Zuspruch, wünschen sich aber mehr Nachwuchs für ihren Verein. Ein Hoffnungsschimmer: Die Jugendabteilung, die mit frisch gebackenen Waffelherzen dafür sorgte, dass es an diesem gemütlichen Abend auch Süßes für den Gaumen gab. Wer mehr über den Verein erfahren möchte, findet im Internet unter www.fischerverein-hersel.de alles Wichtige.