Ein Fest für Kulturliebhaber

Alfter (fes). Kulturliebhaber werden den ganzen September über in der Gemeinde Alfter auf ihre Kosten kommen. Der Kulturkreis Alfter hat wieder einen bunten Strauß unterschiedlichster Angebote zusammengestellt. Gemeinsam mit Michael Schmeken von der Alfterer Gemeindeverwaltung und der Künstlerin Ulrike Käselau-Tosch stellte die Kulturkreisvorsitzende Eugenie Hellmann das Programm im Alfterer Rathaus in Oedekoven vor.

Den Auftakt macht die dritte Auflage der "Art Alfter" am kommenden Sonntag im Oedekovener Rathaus. Bei diesem beliebten Kunstmarkt, der um 12.30 Uhr vom Jugendchor Oedekoven eröffnet wird, präsentieren mehr als 20 Künstlerinnen und Künstler aus der Gemeinde ihre Werke. Abgerundet wird die dritte "Art Alfter" bis 18 Uhr durch diverse Kulturdarbietungen und Angebote für Groß und Klein, dazu gibt es Kaffee und Kuchen.

Verteilt über alle Alfterer Ortsteile öffnen am Wochenende 3./4. September auch wieder zahlreiche Kreative ihre Ateliers und lassen sich gerne über die Schulter schauen.

Weiter geht es am Sonntag, 18. September, 11.30 Uhr, mit einer Klassikmatinee im Kulturbahnhof Witterschlick (Servaisstraße 34). Auftreten werden der Pianist Fabian Müller, Niklas Liepe an der Violine sowie Sarah Kim am Violoncello. Karten zum Preis von 18 € gibt es im Vorverkauf bei Albert Söhngen unter der Rufnummer 0228/645587.

Im China-Restaurant "Gourmet Garten" in Oedekoven, Alfterer Straße 2, steht am Freitag, 23. September, 18 Uhr, ein Genuss-Lieder-Abend auf dem Programm mit Katharine Okroj (Geige), Olga Czerwinski (Gesang) sowie Julia Vaisberg (Klavier) unter dem Motto "Klassik light - Wien, Wien nur Du allein". Karten sind im Vorverkauf für 25 € (Musik und Büffet/Abendkasse 27 €) im "Gourmet Garten" unter Tel.: 0228/964 9336 erhältlich.

Einen wahren "Literatur-Genuss" bietet das Ensemble Lautspuren am Samstag, 24. September, 18 Uhr, auf dem Simonshof bei der Familie Six in Volmershoven in der Kottenforststraße 1 an. Die Besucher dürfen sich über eine szenisch-literarische Collage freuen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird jedoch gebeten.

Weiter geht es mit der Aufführung des griechischen Volksmärchens "Die Schöne und das Ungeheuer" mit Sprecherin Uta-Maria Schütze, Anne Hildebrandt-Dekker am Klavier sowie Frank-R. Hildebrandt, zuständig für die Bildprojektion am Sonntag, 25. September, 14 Uhr, im Rahmen des Gemeindefestes der Evangelischen Kirche Alfter, Am Herrenwingert 1

Den Abschluss der Kulturwochen bildet der Vortrag der Kunsthistorikerin Erika Schmelter "Kennst Du schon Picasso?" am Dienstag, 27. September, 19.30 Uhr, ebenfalls im Evangelischen Gemeindezentrum.

Kostenlose Flyer mit dem ausführlichen Programm liegen in den örtlichen Geschäften, Bankfilialen oder im Rathaus aus. Das Programm ist zudem im Internet unter www.kulturkreis-alfter.de abrufbar.