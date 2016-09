"WELCOME families & friends"

Alfter (fes). "Wir schaffen das" - längst ist der Satz von Bundeskanzlerin Angela Merkel zu einem geflügelten Wort geworden, das vielfach kontrovers politisch und gesellschaftlich diskutiert wurde. Hunderttausende Flüchtlinge kamen im vergangenen Herbst über die sogenannte Balkanroute nach Deutschland, viele davon fanden Schutz in der Region. Ausgehend von Merkels Satz initiierte der Alfterer Fotograf und Architekt Helmut Hergarten ein außergewöhnliches Fotoprojekt, dem er den Titel "WELCOME friends & families" gab. Hergarten besuchte Anfang des Jahres Familien und Freundesgruppen, die im vergangenen Herbst in die Region kamen in ihren Wohnungen oder Häusern, fotografierte sie, gibt ihnen somit ein Gesicht und hebt sie aus der anonymen Masse heraus.

Die Ausstellung, die bereits in den "Kölner Kunsträumen" der Michael Horbach-Stiftung zu sehen war, kommt nun auch ins Alfterer Rathaus nach Oedekoven und wird am Donnerstag, 1. September, um 17 Uhr durch Bürgermeister Rolf Schumacher eröffnet.

Hergarten geht es dabei um die persönliche Situation der Asylsuchenden einige Monate nach ihrer Flucht und nach dem Aufenthalt in Sammellagern oder Übergangsheimen. So zeigt die Fotoserie die Menschen in ihren derzeitigen provisorischen und temporären Unterbringungen. Mal sind auf den insgesamt 42 Aufnahmen Familien mit Kindern, die vor rustikalen Eichenschrankwänden zu sehen, auf einem anderen Bild machen es sich Freunde gemütlich auf durchgesessenen Sofas oder ein Liebespaar, das es sich in einer beengten Unterkunft gemütlich gemacht hat guckt glücklich in die Kamera. Hergarten gibt aber nicht nur den Schutzsuchenden ein Gesicht, sondern auch den zahlreichen Ehrenamtlichen, die sich für eine Willkommenskultur einsetzen, und zeigt diese anhand von zwei Gruppenfotos.

Gemein ist allen Porträtierten, die sich selbstverständlich freiwillig hierzu entschlossen haben, dass sie in Deutschland ein Leben in Frieden beginnen möchten, sich integrieren wollen und hoffen, hier Fuß fassen zu können.

Ergänzt werden die Fotografien durch Interviews, die während der Ausstellung als Audio-Video präsentiert werden. Parallel dazu entstand ein Bildband, der bei Helmut Hergarten erworben werden kann.

Die Ausstellung "WELCOME families & friends - Familienportraits von Helmut Hergarten" wird mit einer Vernissage am Donnerstag, 1. September, 17 Uhr, im Foyer des Alfterer Rathauses in Oedekoven, Am Rathaus 7, von Bürgermeister Rolf Schumacher eröffnet.

Sie ist während der üblichen Rathaus-Öffnungszeiten bis zum 6. Oktober zu sehen sowie während der 3. Art Alfter am Sonntag, 4. September, von 12.30 Uhr bis 18 Uhr.

Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten unter www.hh-p.com oder www.helmuthergarten.de bzw. per E-Mail: post@helmuthergarten.de.