Grillen im grünen Ennert

Verena Zintgraf (3. von rechts) rückt in die Bezirksvertretung nach. Sie ist Diplombiologin und Heilpraktikerin. Nach ihrem Studium arbeitete sie sechs Jahre an der deutschen Ostseeküste und kam 2013 nach Bonn.

Holzlar (hm). Die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN in der Bezirksvertretung Beuel hatten zum achten Mal zum Sommerfrühschopppen in die Grillhütte am Hardtweiher eingeladen. Pünktlich zum Fassanstich konnte die Fraktionssprecherin und Landtagskandidatin, Doro Schmitz, wie in jedem Jahr nicht nur die Kollegen aus St. Augustin sondern auch Vertreter der Ortsvereine begrüßen.

Die Bonner Bundestagsabgeordnete Katja Dörner hatte zwar einige Termine, schaute aber im Laufe des Tages noch am Hardtweiher vorbei. Im Mittelpunkt des Outdoor-Eventseiner stand nicht nur Gelegenheit für zwanglose Gespräche sondern auch die Vorstellung von Verena Zintgraf, die als Nachfolgerin von Ros Sachsse-Schadt in die Bezirksvertretung Beuel nachrückt. Bei erträglichen 30º und Kaltgetränken glühte der Grill vor sich hin, damit die leckeren Rostbratwürstchen frisch ins Brötchen kamen. So gab es am Ende nur zufriedene Gesichter und eine vorbildlich sauber hinterlasse Grillhütte.