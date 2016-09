35. Promenadenfest am Rondell

Beuel (hm). Heiß war's am Rio. Da half es auch nicht, dass die die Crew des Beueler Schiffervereins bei der 35. Auflage des Promenadenfestes am Beueler Rheinufer Zelte und Sonnenschirme aufgebaut hatte. Reichlich Hilfe erfuhren die Schiffer bei den schweißtreibenden Auf- und Abbauarbeiten durch kurdische Familien aus dem Irak und aus Syrien, die der Traditionsverein unterstützt und bei deren Integration die Rettungsringe einsetzt. Die männliche Familienmitglieder packten richtig mit an und Käpt'n Reiner Burgunder freute sich darüber, dass die als Integrationsmaßnahme gestartete Initiative des Schiffer-Verein erste Früchte trägt. Mit Böllersalven, die bis nach Bonn zu hören waren, verkündeten die Böllerschützen der "1. Bonner Böllerschützen", dass das Traditionsfest eröffnet ist.

Einhelliges Lob für die sozialen Aktivitäten des Schiffervereins, seit 154 Jahre in und um Beuel aktiv, kam nicht nur vom Oberbürgermeister Ashok Sridharan sondern auch von MdB Claudia Lücking-Michel. Obwohl der Schiffer-Verein in den letzten Jahren einen erheblichen Zuwachs an Mitgliedern hatte, wurde beim Promenadenfest der neue Flyer unter die Gäste gebracht. In prägnanten Sätzen kann jetzt jeder nachlesen, welche Ursprünge der Verein hat, mit was er sich in der heutigen Zeit beschäftigt und wohin die Ziele des Vereins führen. Erstmals an Bord auch das Damenkomitee der Schifferfrauen, die von nun an die Bruderschaft im Fastelovend präsentieren und dort kräftig die Werbetrommel rühren werden.

Bei Rievkoche, gebacken vom Käpt'n persönlich, bei Waffeln mit und ohne heiße Kirschen, allerhand selbst gebackenem Kuchen, bei Kaffee oder Alkoholfreiem, bei Bratwurst, ein paar Bierchen, einem "Schiffertröpfchen", Wein oder Sekt sowie passend zum Tropenklima, "Hugo" oder "Spritzaperol", kredenzt von der ehemaligen Wäscherprinzessin und designierten Bonna, Patty Burgunder, kamen alle schnell zum sorgenfreien Schwadronieren.

Den Pänz wurde ein Bastelprogramm geboten. Die Siegfischer zeigten beim Korbflechten ihre Fingerfertigkeit und räucherten für die Besucher 150 Forellen vor Ort, die handwarm über die Theke gingen. Die "Moonlights" sorgten ab dem späten Nachmittag für gute Laune und beim sonntäglichen Frühschoppen, dem Beueler Treff mit allem was in Beuel "Rang und Namen" hat, unterhielt die Beueler Stadtkapelle mit rheinischer Blasmusik und musste zusehen wie schnell 100 Liter Erbseneintopf über die Theke gingen.