Musik ins rechte Licht gerückt

Beuel (hm). Bezirksbürgermeister Guido Déus eröffnete in Anwesenheit der Künstlerinnen des Künstlerkreises "RAHMENLOS" deren traditionelle Ausstellung zum Stadtfest. Noch bis zum 9. September können die Arbeiten der zwölf Künstlerinnen und Künstler zum diesjährigen Thema "A World Full Of Music" im Foyer der ersten Etage des Beueler Rathauses angesehen werden.

"Musik ist eine Sprache, die keinen Dolmetscher braucht. Sie erreicht und berührt einen Jeden auf seine Art", so Birgit Steiger in ihrer Begrüßungsrede, die dann den Bogen zum großen berühmten "Sohn" Bonns, dem "Ludwig" schlug und zu den Beethovenfeste, den tollen Konzerte am sogenannten "Kunstrasen", den erstklassigen Konzerte im Stadtgarten, im Biergarten des heimischen Rheinaue-Parks und den zahlreichen Festivals überleitete.

Die Bonner leben also, was das angeht, in einer absoluten und wahrhaftigen Musik-Stadt und der Künstlerkreis nahm diese Thematik in seine Arbeiten auf. Die Exponate zum Thema "A World Full Of Music" umfassen Fotografien, Aquarelle, Zeichnungen sowie Malerei in Acryl und Mischtechniken. Der Künstlerkreis existiert seit 1991 und wurde bei einer Hobby-Künstlerausstellung geboren. Zum Silberjubiläum wird die Ausstellung in 12 Nischen präsentiert. Die Werke sind etwas ganz Besonderes, unterschiedlich und vielfältig wie die Künstler und deren versciedenen Techniken.

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten des Rathauses sowie während des Beueler Bürgerfestes am 3. und 4. September von 13:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Die stilvolle Vernissage für geladene Gäste wurde durch ein musikalisches Intermezzo der Band "The Replacement Killers" untermalt. Viel Gesprächsstoff boten die diesjährigen Werke. Die Präsentation wurde durch ein Fingerfood- Buffet abgerundet.