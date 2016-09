Aktion gegen Langfinger

Region (we). Taschendiebstahl hat immer Konjunktur, so die Erfahrung der Polizei. Häufig sind es Banden, die ganz Europa bereisen und sich lediglich für wenige Tage in einer Stadt aufhalten, bevor sie weiterfahren. Unter dem Titel "Augen auf, Tasche zu" warnt jetzt die Polizei in ganz NRW vor Langfingern. Wen es "erwischt hat", der hat nicht nur den Schaden, sondern auch jede Menge Ärger: Beispielsweise mit den Kosten und der Zeit, die man in die Wiederbeschaffung von Papieren und Kreditkarten stecken muss. Am besten schützen kann sich derjenige, der um die Arbeitsweise von Taschendieben weiß. Zum Auftakt der Aktion am Montag in Bonn, hatte die Polizei daher gleich mal einen "professionellen Dieb" dabei, der die beliebtesten Tricks der Ganoven vorführte.

Am besten, man weiß um die Arbeitsweise von Taschendieben. "Die kommen immer zu mehreren. Ein Zieher und zwei andere, die beobachten. Und etwa in Kaufhäusern die Beobachtungskameras abdecken. Sodass der eigentliche Diebstahl im Verborgenen bleibt. Die Selbsthilfe hierbei: Sich im Kaufhaus umschauen, ob man beobachtet wird. Die Diebe schauen immer nach möglichem Diebesgut. Das steckt meist in der Tasche des möglichen Opfers: Will heißen: Keine Tasche ohne Reißverschlüsse, diese fest verschließen. Gegenstände nicht oberflächlich in Taschen verwahren. "Was für Sie selbst schwierig zu erreichen ist, etwa Ihr Handy, ist auch für Diebe schwer zu stehlen", weiß der Fachmann.

Vor dem beliebten Anklopftrick warnt Martina Dressler von der Bundespolizei, die für die Bahnhöfe zuständig ist: "Der eine klopft am Zugfenster. Während der Passagier sich durch das Fenster mit dem vermeintlichen Gesprächspartner beschäftigt, stiehlt der andere im Zug die Tasche."

Ein Opfer erzählt von einem Trick in einem Bonner Restaurant: "Während ich einer freundlichen Dame ein Detail aus der Speisekarte erklärte, hat die andere hinter meinem Rücken zugeschlagen. Was lernen wir? "Nie ablenken lassen", sagt der Fachmann. "Immer konzentriert bleiben." Die Deutsche Bahn in ihren Zügen, die Stadtwerke in den Bahnen und Bussen, die Mitgliedsfirmen des Stadtmarketings, sie alle warnen vor den Dieben. "Vor allem Ältere haben meist eine offene Handtasche, etwa im Rollator. Eine Einladung für Diebe." Die Dunkelziffer ist hoch. Klaus Mertens vom Kriminalkommissariat 36 der Polizei in der Bornheimer Straße sieht die Aufklärungsquote für Taschendiebstähle bei 6 Prozent.

Also noch einmal: Nicht ablenken lassen. Ob von Menschen, die einen anrempeln, freundlich nach der Uhrzeit fragen oder auf ein Bier einladen: Das Ziel ist immer, dass sich das potentielle Opfer sicher fühlt. Seien Sie stets geistig wach. Vor allem dann, wenn Sie sehr sicher sind, dass Ihnen nichts passieren kann. Übrigens: Wo steckt eigentlich Ihr Handy?