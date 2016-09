Mit zwei Schlägen die Kirmes eröffnet

Röttgen (who). Trotz der Hitze war das Festzelt zur Eröffnung der Röttgener Kirmes fast bis auf den letzten Platz belegt. Denn schließlich hat man nicht alle Tage, dass ein Röttgener, der dazu auch Oberbürgermeister ist, das Fässchen anschlägt und anschließend die Festzeltbesucher mit dem Kirmesbier bewirtet.

Zwei kräftige Schläge brauchte Oberbürgermeister Ashok Sridharan, assistiert von Röttgens Vertreter im Stadtrat und zugleich Bonns FDP-Landtagsabgeordneter, Dr. Joachim Stamp, um das Fässchen anzuschlagen und damit die viertägige Röttgener Kirmes offiziell zu eröffnen.

Zuvor hatten Tanja Koep und Stefan Zimmermann vom Vorstand des Röttgener Festausschusses, der mit seinen Ehrenamtlichen Helfern, die sich zum Teil extra eine Woche Urlaub für den Auf- und Abbau genommen hatten, die zahlreichen Gäste begrüßt. Darunter viele Politik-, Wirtschafts-, Vereins- oder Kirchenvertreter sowie den Extratisch mit den Senioren-Maiköniginnen von Röttgen und die Neubürger aus dem Neubaugebiet "Am Hölder". Die Jugendfeuerwehr brachte den Zacheies, der entgegen der sonstigen Regelungen im letzten Jahr verschont geblieben ist, und hängte ihn im Festzelt auf.

Koep und Zimmermann stellten die Highlights der Kirmes mit ihren Fahrgeschäften sowie Wurf- und Losbuden vor und erwähnte auch die Neuerungen, die dieses Mal erstmalig während der Kirmes stattfanden. So konnten sich in diesem Jahr die Röttgener und Ückesdorfer Vereine am Sonntagnachmittag von 15 bis 18 Uhr den Festzeltbesuchern präsentieren und so versuchen, neue Mitstreiter zu finden. Vor dem Festzelt selbst gab es, wie in den Vorjahren, gute Beköstigung und während der Kirmestage durfte auch der traditionelle Sauerbraten sowie das Senioen-Café und das Kinderfest nicht fehlen. Für die musikalische Unterhaltung sorgte an allen Kirmestagen gekonnt de Kölsche Jung.

Das Wetter jedenfalls spielte dieses Jahr sehr gut mit. Da scheint der "Hillje Petrus", der ansonsten für das Wetter verantwortlich zeichnet, doch ne Röttgener zo sinn...