Neues Bad soll's richten

Bonn (who). Sein neues Bäderkonzept, das nach jahrelangen Diskussionen endlich einen gehbaren Weg aufzeigen soll, stellten nun Oberbürgermeister Ashok Sridharan, der Beigeordnete Martin Schumacher und der Vorsitzende der Geschäftsführung der Stadtwerke Bonn (SWB), Peter Weckenbrock, vor.

Kurzgefasst soll es letztendlich dazu kommen, dass das Kurfürstenbad geschlossen bleibt, das Frankenbad nach der Fertigstellung des beabsichtigten Bad-Neubaus im Wasserland ebenfalls geschlossen wird, das Friesdorfer Bad für den Winter eine Traglufthalle erhält, das Hardtberger Kombi-Bad mit seiner anstehenden Sanierung vorgezogen wird und für die Freibäder sollen private Betreiber gesucht werden, um die Stadtkasse zu entlasten. Sollte das nicht gelingen, müssen einige von ihnen geschlossen werden.

"Die Freibäder blieben vorerst 14 Tage länger als geplant offen, also bis 11. September", sagte Sridharan zu Beginn seiner Ausführungen. In der Zeit sollen die notwendigen Wartungsarbeiten im Frankenbad und Hallen-Hardtbergbad durchgeführt werden, was ca. 14 Tage in Anspruch nimmt. Erst nach Abschluss dieser Arbeiten können die Hallenbäder in Betrieb genommen werden.

Den Neubau eines Hallenbads zwischen Bonn und Bad Godesberg habe er bereits während seines Wahlkampfs vorgeschlagen, sagte Sridharan und zeigte sich erfreut, dass die SWB den Plan eines Kombi- oder Hallenbades auf der Brachfläche am Sportplatz Wasserland, gleich vis-à-vis des Heizkraftwerks, aufgegriffen habe. "Selbst nach einer Sanierung, die insgesamt mit ca. 25 Millionen Euro zu veranschlagen ist, wären Franken- und Kurfürstenbad nicht in seinem zeitgemäßen Zuschnitt", sagte der OB. Darüber hinaus wolle man bei dem anspruchsvollen Zeitplan, der Neubau am Wasserland soll beabsichtigt in vier Jahren nach 2,5-jähriger Bauzeit erfolgen, die Bürger, den Stadtsportbund sowie die Träger öffentlicher Belange an der Projektplanung beteiligen, meinte Schumacher.

Welche Vorteile das neu zu bauende Bad am Wasserland habe, erläuterte Peter Weckenbrock. Der Standort in verkehrsgünstiger Lage/Anbindung bringe sowohl energetische als auch betriebswirtschaftliche Vorteile. Zum einen könnte das Energiekonzept mit dem Blockheizkraftwerk und der Fernwärmezuleitung von dort ideal sein. Die SWB bauen das Bad und betreiben es technisch, die Stadt ist weiterhin für den Badebetrieb verantwortlich. Ob ein Kombi- oder reines Hallenbad gebaut wird, hängt vor der Entscheidung des Stadtrats ab. Die Kosten seien davon abhängig, ob man eine Golf- oder S-Klasse wolle, sagte Weckenbrock, der sich nicht weiter zu den Kosten und Eintrittspreisen äußern wollte.

Geplant sind bisher vier Jahre, wobei die reine Bauzeit mit ca. 2,5 Jahren veranschlag wird. Das rd. 50.000 m² grosse Areal gehört zu 13.000 m² der Stadt und zu 37.000 m² der SWB. Es bietet genug Platz für ein Kombibad mit 9.500 m² oder ein Hallenbad (7.500 m²). Hinzu kommen rd. 350 PKW Stellplätze sowie weiter Parkplätze für Busse. Der Ausbau des Heizkraftwerks Süd wird durch den Bad-Neubau nicht beeinträchtigt. Einzig auf ein Kleinspielfeld müsste bei einem Kombibad verzichtet werden. Während das Kurfüstenbad wegen seiner erheblichen Mängel, u.a. an der Elektrotechnik, Lüftung und Heizung, nicht mehr geöffnet, auf eine Sanierung deshalb verzichtet und das Grundstück vermarktet werden soll, bekommt das "Friesi" die geplante Traglufthalle während des Winters, wobei Umkleide und Heizung entsprechend angepasst werden müssten, wofür außerplanmäßig rd. 200.000 Euro zur Verfügung gestellt werden müssen.

Bei den Freibädern, die derzeit mit geplanten Defizit von 700.000 Euro (2017) und 740.000 Euro (2018) zu Buche schlagen und der Rat die Ansätze um 250.000/290.000 Euro gekürzt hat, will die Stadt mit privaten Interessenten verhandeln, wobei die Fördervereine erste Ansprechpartner für die Stadt seien, so Sridharan.