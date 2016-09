Mit Achtung und Respekt

Bonn (red). Auf Einladung von Oberbürgermeister Ashok Sridharan tagte jetzt der Rat der Religionen im Alten Rathaus. Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen und Religionsgemeinschaften beschlossen, sich künftig häufiger zu Wort zu melden und in Veranstaltungen mitzuwirken. Sie begrüßten zugleich das in Bonn bereits an vielen Stellen bestehende interreligiöse Engagement.

Der Rat der Religionen betonte die große Bedeutung der gegenseitigen Achtung und des gegenseitigen Respektes der Religionen in Bonn. Dazu wolle er weiterhin einen Beitrag leisten. Künftig wird der Rat der Religionen auf Einladung des Oberbürgermeisters zweimal jährlich zusammenkommen, bei aktuellem Bedarf aber auch darüber hinaus.

Mitglieder im Rat der Religionen sind die Katholische und Evangelische Kirche in Bonn, die Synagogengemeinde und der Rat der Muslime, die Bahá'i Gemeinde Bonn sowie die Buddhistische Union, die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Bonn (ACK) und das Alevitische Kulturzentrum Bonn, das neu aufgenommen wurde und künftig gemeinsam mit der Alevitischen Gemeinde Bonn die Aleviten im Rat der Religionen vertreten soll.