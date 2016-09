Fit für die Zukunft

Bonn (we). Es war ein Jubelfest. Stolz kann das Frauenmuseum in Bonn Altstadt auf die 35 Jahre seines Bestehens zurück blicken. Ohne dabei die Zukunft aus den Augen zu verlieren: "Wir haben die Zusage der Stadtverwaltung, das Haus nach Ende des Mietvertrages zu Beginn des Jahres 2019 zum Preis von 500.000 Euro kaufen zu können", so Marianne Pitzen, Gründerin und Chefin des Hauses. Weltweit als erstes Haus seiner Art gegründet, verfügt das Bonner Frauenmuseum heute über eine globale Reputation. Nach seinem Vorbild sind etliche vergleichbare Einrichtungen gegründet worden.

Um sich mit Frauenangelegenheiten, mit Gleichberechtigung, mit Geschlechtergleichheit zu beschäftigen. Und mit Frauenkunst.

Weithin bekannt sind die Werke, die hier in Ausstellungen gezeigt werden, gern verbreitet und beachtet die Dokumentationen zu den Forschungsergebnissen. Wobei die Kunst laut Marianne Pitzen, "schneller da ist als die Forschung". Es sei also einfacher, die Menschen durch Kunstwerke zu überzeugen als durch Dokumentationen.

Die Feier gestaltete sich zu einem beschwingten Zusammensein. Zwischendurch gab es auf dem Innenhof eine temperamentvolle Tanzeilage. Interkulturell hatten sich hier neun Frauen aus Portugal, Brasilien, Angola, Burkina Faso, Syrien, Deutschland und weiteren Ländern zusammengefunden.