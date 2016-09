Rheinischer Kapitalismus

Bonn (we). Zunächst mal redete man aneinander vorbei. Roland Tichy, aktuell Vorstandsvorsitzender der Ludwig-Erhard-Stiftung und wohl eher dem konservativen Lager zugehörig, verstand das Wort "Kapitalismus" in der Tradition Bismarcks. Das aber hat mit sozialer Prägung offenbar nicht allzu viel gemein. Die soziale Prägung stellten die übrigen Diskutanten allerdings in den Vordergrund ihrer Meinungsäußerungen beim Wirtschaftstalk. Die aktuelle Ausgabe der beliebten Gesprächsreihe beschäftigte sich vor mit mehr als 100 Zuschauern gut gefüllten Reihen mit dem scheinbaren Widerspruch zwischen dem angelsächsischen Kapitalismus einerseits und der sozialen Marktwirtschaft, also dem rheinischen Kapitalismus, andererseits.

Der Kapitalismus rheinischer Prägung ist somit nach allgemeinem Verständnis das, was man allgemein als soziale Marktwirtschaft bezeichnet. Und über deren Sinn wurde heftig gestritten. Für Axel Voss, dem Europaparlamentarier, hat der rheinische Kapitalismus nach diesem Verständnis den Wohlstand im Lande gebracht. Man wäre also gut beraten, ihn weiter zu entwickeln und an aktuelle Notwendigkeiten anzupassen, um nicht das gute Ganze zu gefährden.

Ulrich Voigt, Vorstand der Sparkasse, sah auch eine Verpflichtung des Kapitals, dem Gemeinwohl zu dienen. Das sei die Geschäftspolitik seiner Organisation. Franz Meurer, Kölner Sozialpfarrer und kein Wirtschaftstheoretiker, sah die sozialen Errungenschaften und verteidigte vehement die Aufgabe der Zivilgesellschaft, den Schwachen konkret zu helfen.

Roland Tichy sah Verteilungsprobleme in Zeiten, in denen nicht mehr viel zu verteilen sein wird. Insgesamt lehnte die Runde den Kapitalismus angelsächsischer Prägung, der mehr auf Liberalität und weniger auf staatliche Einflussnahme setzt, als unzureichend und nicht geeignet für Deutschland ab. Roland Tichy nahm hier eine neutrale Position ein. Moderator Jörg Tadeusz zeigte an Beispielen wie der Belastung der Rentenkassen die Grenzen des heutigen Systems auf. Wie die Probleme des rheinischen Kapitalismus, die zweifellos vorhanden sind, zu lösen sind, das wussten naturgemäß auch die Diskutanten der Runde beim Wirtschaftstalk in der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland nicht. Der Kapitalismus sei wirtschaftsgetrieben, wurde gesagt. Will man ihn beibehalten, muss man dafür sorgen, dass es der Wirtschaft gut geht. Wie auch immer, ein anderes, vermeintlich besseres System, mochte sich keiner in der Runde vorstellen. Moderator Jörg Thadeusz wagte eingangs die These, der rheinische Kapitalismus sei die "liebe" Variante des Kapitalismus. Dieser Meinung allerdings mochte sich niemand in der Runde anschließen. Ist doch Kapitalismus per se ausgesprochen vernunftsorientiert geprägt und lässt für emotionale Werte wie Gemeinsinn und Nächstenliebe wenig Raum. Soziale Anliegen allerdings finden durchaus Beachtung. Ist es doch nach rheinischem Verständnis auch eine wichtige Aufgabe des Staates, für Wohlfahrt zu sorgen.