Rhein-Sieg-Kreis (dwo). "Den Erfolg verdanken wir der hervorragenden Arbeit an der Basis, wie den Sportvereinen", erläuterte Wolfgang Müller, Präsident des KreisSportBundes Rhein-Sieg vor 400 Gästen in der Stadthalle Troisdorf. Hier fand in angemessenem Rahmen das 50. Jubiläum des Vereins mit einer grandiosen Sportgala statt. Bereits 1964 beschloss man, den "Zweckverband für Leibesübungen des Siegkreises" in den Kreissportbund umzubenennen.

Bei der Gründung 1966, noch unter Vorsitz von Dr. Wilhelm Nöbel, gab es in der Region nur etwa 14.000 Sportler, die in den nachfolgenden Jahren kontinuierlich zu steigern waren. "Daran haben wir positiv gearbeitet, denn heute gibt es im Kreis 150.000 Aktive", so Wolfgang Müller. In seiner Rede gedachte der Präsident auch dem kürzlich verstorbenen Mitglied Hans Peter Colombo, der unter anderem als Geschäftsführer den Verein lange Zeit erheblich geprägt hat. Landrat Sebastian Schuster, der ebenfalls zwei Jahrzehnte Vorsitzender war, lobte das Verhältnis vom KreisSportBund und Politik. "Sport kennt keine kommunalen Grenzen", äußerte er auf der Bühne. Neben dem stellvertretenden Bürgermeister von Troisdorf, Rudolf Eich, kam ferner der Präsident des Landsportbundes, Walter Schneeloch, zu Wort.

"Was für ein tolles Jubiläum", eröffnete er seine Glückwünsche und übergab als Geschenk eine Spende über 500 Euro an Wolfgang Müller. Zusätzlich erlebten die Gäste ein ausgewogenes Programm, angeführt vom Troisdorfer Turnverein, dem 1. FC Spich, sowie dem TuS Dollendorf. Die Darbietungen der jungen Sportler rissen den Saal zu Begeisterungsstürmen hin. "Da braucht man sich keine Sorgen um den Nachwuchs im Leistungssport zu machen", freute sich Walter Schneeloch.