Sportliches und gesellschaftliches Zuhause

Herchen (sc). Die Abteilung Fußball des TuS Herchen präsentierte sich zum Saisonstart den treuen Fans, Gönnern und Sponsoren mit zehn Mannschaften im Spielbetrieb. Sechs Junioren- (Bambini, F-Jugend, E-Jugend, D-Jugend, C-Jugend, B-Juniorinnen) und vier Seniorenmannschaften (Damen, Herren I, Herren II, Alte Herren). Der gemeinsame Auftakt in die Saison dient auch den 80 Aktiven der Seniorenabteilung mit ihren sechs Trainern sowie den 81 Spielern der Jugendabteilung, die von neun ehrenamtlichen Trainern zwei- bis dreimal in der Woche trainiert werden, um sich kennenzulernen und den Zusammenhalt der Mannschaften zu stärken.

Jede Mannschaft wurde unter großem Applaus auf dem Spielfeld empfangen und vorgestellt. Zum Gruppenfoto mit Trainern, Betreuern, dem Vorstand und Helfern rückte der TuS eng zusammen. "Das ist gerade für unsere Kinder und Jugendlichen ein tolles Erlebnis", äußerte sich Pressesprecher Marc Ludwigs. Vorgestellt wurde auch das Vereinsleben mit seinen sportlichen Aktivitäten bis hin zu Bau- und Sanierungsmaßnahmen, denn dem TuS liegt es am Herzen, den Verein für neue Spieler interessant zu machen. So ist eine neue Errungenschaft ein Sponsorenbrett für die Jugendabteilung. Es dient als Plattform, auf der Unternehmen, Gruppen und Privatpersonen veröffentlicht werden, die einen Vereinsbetrag für ein Jahr spenden. Stolz ist der Verein besonders auf seine Jugendarbeit. "Unser Ziel ist es Kindern und Jugendlichen ein sportliches und gesellschaftliches zu Hause zu bieten", so Ludwigs. "Jugendförderung ist ein integraler Bestandteil unserer Arbeit. Ergebnisse zeigen sich insbesondere am Kader der beiden Herrenmannschaften, der zum weit überwiegenden Teil aus eigenem Nachwuchs besteht".

Besonders gefördert wird auch der Mädchen- und Frauenfußballs. "Wir haben es geschafft im letzten Jahr erstmals eine B-Juniorinnenmannschaft als Unterbau für unsere Damenmannschaft zu etablieren. Und es werden zunehmend mehr Mädchen, die sich für unseren Verein und den Fußball interessieren". Unterstützt wurde die Veranstaltung von der Kreissparkasse Köln mit Bannerwerbung. Auch der Eitorfer Filialdirektor Patrick Zündorf kam zum Saisonauftakt mit Meisterschaftsspielen der ersten und zweiten Mannschaft. Die zweite Mannschaft unterlag dem SV Leuscheid II mit 1:2 und die erste Mannschaft gewann gegen den Mitabsteiger SF Aegidienberg mit 5:1.