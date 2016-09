"Koko" ist aus Rio zurück

Königswinter (zi). Tempo machen bei den ganz Großen der Weltrangspitze der Leichtathletik war für Konstanze Klosterhalfen ein unbeschreibliches Gefühl. Sie hat die Tage in Rio ausgekostet und die Atmosphäre aufgesogen.

Ihre Familie und ihr Trainer Sebastian Weiß waren bei den Olympischen Spielen in Brasilien dabei und haben die talentierte 19-Jährige mental unterstützt.

Nach einem fulminanten Empfang im Gasthaus "Op de Hüh" in ihrem Heimartort Bockeroth, wurde die Mittelstreckenläuferin auch im Haus Bachem von Bürgermeister Peter Wirtz und Mitgliedern des SSG Königswinter empfangen. Junge Sportler des SSG hatten ein Interview vorbereitet. "Koko", wie Trainer Sebastian Weiß sie auch nennt, berichtete von ihren Erlebnissen.

Drei Tage vor ihrem Rennen über 1500 Meter sei sie in Rio eingetroffen, erzählte Konstanze. Sie habe sich erst einmal das Olympische Dorf angeschaut und dabei viele Leute getroffen. "Das habe ich sehr genossen", schildert die 19-Jährige. Neben dem sportlichen Einsatz sei aber auch genug Zeit gewesen, sich die schöne Stadt anzuschauen und die Sehenswürdigkeiten zu sichten.

Das Größte sei gewesen, mit der Weltrekordlerin Genzebe Dibaba im selben Vorlauf zu starten. Die Deutsche Meisterin - diesen Titel holte sie in diesem Jahr in Kassel über 1500 Meter - zog beim Lauf dann kurzzeitig den Großen davon. Erwartungsgemäß lag dann schlussendlich die Äthiopierin Dibaba mit 4:10,61 Minuten vorne. Aber Konstanze hatte gekämpft und alles gegeben, um dann noch den sechsten Platz zu sichern mit 4:11,76 Minuten. Die Athletin ist zweifellos in der Weltspitze angekommen.

Im "normalen" Leben lebt und studiert sie in Köln und startet für den TSV Bayer 04 Leverkusen. Konstanze läuft übrigens nicht nur schnell durch die Welt, sondern sie entert auch Laufstege. Ihr zweites großes Hobby ist das Modeln. Auch da hat die sehr schlanke und bildhübsche Königswinterin mit dem fröhlichen Lachen die Nase vorn.

Im Haus Bachem blieb es nicht nur bei Lob für die erbrachte Leistung, sondern die Weltspitzensportlerin wurde auch als Ehrenmitglied beim SSG aufgenommen. Dazu gab es eine Urkunde und ein Sport-Shirt des Vereins. Auch Überraschungsschokoladeneier wurden ihr übergeben. Für jede kürzlich erbrachte Leistung eins.