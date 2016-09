Die Zukunft der Pflege

Region (rth). Obwohl wir alle nicht alt sein wollen, erfüllt uns doch die Perspektive auf ein langes Leben - möglichst bei guter Konstitution - mit Zuversicht und fordert uns auch alle. Diesen Grundgedanken greift die Aktionswoche ":perspektive langes Leben" auf. Initiator ist der Inititativkreis Pflege im "Bündnis für Fachkräfte Bonn/Rhein-Sieg".

Dabei geht es nicht allein um Seniorinnen und Senioren. Ebenso sollen junge Menschen für Ausbildung und Arbeit in der Gesundheitsbranche motiviert und Beschäftigte ermutigt werden, aktiv ihre Erwerbsfähigkeit zu erhalten. So werden an vielen Orten in der Region Veranstaltungen rund um die Themen gesundes Altern, Pflege, Aus- und Weiterbildung, Ehrenamt sowie zu Wohnen im Alter stattfinden.

Sinnvoll erschien es, diese Aktionswoche über kommunale Grenzen hinaus durch zu führen und die Veranstaltungen in den einzelnen Gebietskörperschaften unter der gemeinsamen Zielsetzung stattfinden zu lassen. Ausdruck hierfür ist auch die gemeinsame Schirmherrschaft über die Aktionswoche durch Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan und den Landrat des Rhein-Sieg-Kreises Sebastian Schuster.

"Ohne die Gebietskörperschaften gehe es nicht", positionierte Lioba Brockamp, Oberin der DRK Schwesternschaft Bonn e.V., das Engagement der Initiativgruppe eindeutig. Dabei wurde bereits einiges auf die Beine gestellt: rund 77 Veranstaltungen in 8 Themenbereichen, verteilt auf die gesamte Region, stehen vom 05. bis zum 09. September auf dem Programm der Aktionswoche. Das beeindruckende Engagement in Themen von "Gesundes Altern" über "Arbeiten und Lernen" bis hin zu "Senioren 4.0" wird damit deutlich, denn überwiegend handelt es sich um Aktivitäten die es ohnehin so oder ähnlich bereits gibt, die aber z. T nicht oder zu wenig bekannt sind.

Die Themenfelder decken dabei die Bereiche Gesundes Altern, Pflege, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Ehrenamt/Bürgerschaftliches Engagement, Multikulturelle sowie juristische Aspekte und Wohnen im Alter ab.

Weitere Infos und das gesamte Programm gibt es im Internet unter www.buendnis-fuer-fachkraefte.de/perspektive-langes-leben.html