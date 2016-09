Niederlage zur Landesliga-Premiere

Rheidt. Mit einer verdienten Niederlage ist die Hertha in die Landesliga-Saison gestartet. Gegen den FV Endenich gab es eine 0:3 Niederlage, wobei diese sicherlich um ein bis zwei Tore zu hoch ausgefallen ist.

In den ersten 20 Spielminuten agierte die Hertha sichtlich nervös und beeindruckt vom aggressiv zu Werke gehenden Gegner. Die erste Torchance des Spiels nutzten die Endenicher bereits in der 8. Spielminute nach einem Fehler im Aufbauspiel zur 1:0 Führung. Kurze Zeit später vergab Lukas Pohl mit seinem schwächeren linken Fuß aus aussichtsreicher Position den möglichen Ausgleich. Nach einer halben Stunde kam die Hertha besser ins Spiel, konnte jedoch mit dem Lattenknaller nach einem

Freistoß von Lukas Pohl (34.) und mit der hundertprozentigen Torchance von Marco Abels (44.), der am fast leeren Tor vorbeischob, nicht den wichtigen Ausgleich erzielen. Fast im Gegenzug machten es die Endenicher besser und erzielten unmittelbar vor der Pause das 2:0, begünstigt durch einen Stellungsfehler in der Hintermannschaft.

In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel zu einem offenen Schlagabtausch, die Hertha drängte auf den Anschlusstreffer, agierte aber vor dem gegnerischen Strafraum zu hektisch und unentschlossen. Anders die Gastgeber, kaltschnäuzig nutzten die Endenicher ihre vierte Torchance zum dritten Treffer (59.). Das Spiel war entschieden, doch wollten die Herthaner unbedingt den ersten Landesligatreffer erzielen. Die beste Hertha-Chance der zweiten Halbzeit vergab David Podlas fünf Minuten vor dem Ende, als er unbedrängt im Fünfmeterraum am Ball vorbei trat. "Wir waren zu Beginn des Spiels sehr nervös und haben zu viel Respekt gezeigt. Insgesamt gab es jeweils fünf gute Torchancen auf beiden Seiten. Der Unterschied war, dass Endenich drei Treffer erzielen konnte und wir keinen. Jeder Fehler in dieser Liga wird eiskalt bestraft. Wichtig ist, dass meine Jungs die Niederlage als Chance sehen und entsprechende Lehren ziehen." so ein nicht gänzlich unzufriedener Hertha-Coach Dano Himmelrath.

Aufstellung: Max Gronow, Adrian Sadowski (72. Flo Muja), Tilo Bruns, David Schröer, Calvin Henrichs, Ahmet Cansiz (81. André Herkenrath), Arsim Feka (67. Vedat Nura), Lukas Pohl, Özgün Günal, Marco Ables, David Podlas.

Am kommenden Sonntag, 28. August, um 15.15 Uhr gastiert der GKSC Hürth im heimischen Sportpark Süd in Niederkassel.