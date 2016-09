Gute Ergebnisse für LAZ-Läufer

Rhein-Sieg-Kreis. Zum fünften Mal hat sich der Mauerweglauf/100-Meilen-Lauf in Berlin gejährt. Der Mauerweglauf erinnert alljährlich an den Mauerbau und die Opfer der Grenze. 100 Meilen entlang der früheren Grenze und 55 Jahre nach dem Mauerbau. Für das LAZ Puma Rhein-Sieg hatte sich Joey Kelly über die gut 161 Kilometer lange Strecke rund um das westliche Berlin gewagt. In guten 27:27 Stunden kam er trotz eines zwischenzeitlichen Schwächeanfalls ins Ziel. Die ersten 120 Kilometer hatte Joey in glänzenden 15 Stunden bewältigt, ehe sich eine zu geringe Flüssigkeitszufuhr rächte. Die restlichen 40 Kilometer konnte Joey dann nur mit deutlich verringertem Tempo zurücklegen. Sieger war der israelische Ultramarathonläufer Ariel Rozenfeld, der für die 100 Meilen 15:20:48 Stunden benötigte. Auf dem zweiten Platz folgte der Schwede Ivan Bretan mit einer Zeit 15:44 Stunden, der dritte Platz ging an Minoru Onozuka aus Japan in 16:12 Stunden. Bei den Frauen gewann Tia Jones aus Australien in 17:03 Stunden.



Tim Hartmann Zweiter in Fockbek

Bei insgesamt guten äußeren Bedingungen hat sich Tim Hartman glänzend bei der 15. Auflage des Festlaufs im schleswig-holsteinischen Fockbek präsentiert. Er lief nach 4,91 Kilometern in einer Zeit von 15:55 Minuten als Zweiter über die Ziellinie.

Tamika Vomberg erfolgreich beim CRAFT Women's Run

10.000 Läuferinnen haben den CRAFT Women's Run in Köln zu einem einzigartigen Wettkampferlebnis im Rheinland gemacht. Unter den 5.000 Läuferinnen über acht Kilometer war auch die erst 15-jährige Nachwuchsathletin des LAZ Puma Rhein-Sieg, Tamika Vomberg. Sie zeigte ein hervorragendes Rennen, das sie als 73. mit einer Zeit von 40:30 Minuten beendete. In ihrer Altersklasse gewann sie sogar den ersten Platz. Die Strecke führte am Rheinufer entlang, über die Deutzer Brücke, die Altstadt,den Kölner Dom über die Hohenzollernbrücke wieder zurück an das rechtsrheinische Ufer.



Justus Kaufmann läuft Vereinsrekord über 3000 Meter

Dank perfekter Bedingungen haben die Nachwuchsathleten des LAZ Puma Rhein-Sieg bei der 34. Bergisch Gladbacher Bahnlaufserie glänzende Leistungen erzielen können. Allen voran der 15-jährige Justus Kaufmann. Er lief über 3.000 Meter ein perfektes Rennen. Bei nahezu Windstille und besten Lauftemperaturen lief Justus in 9:55,95 Minuten als dritter der Altersklasse U18 über die Ziellinie. Justus pulverisierte dabei seine eigene Bestzeit auf dieser Strecke um mehr als 21 Sekunden und verbesserte den rund acht Jahre alten Vereinsrekord. Den Erfolg der LAZ Puma-Sportler vervollständigte der 16-jährige Luke Kelly, der mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 10:53,10 Minuten auf den fünften Platz kam. Über die gleiche Strecke kam in der Altersklasse U20 Nils Hasselberg mit 9:42,31 Minuten auf den siebten Rang. Bei den Frauen lief Lisa Heimann in einer Zeit von 10:21,01 Minuten auf den sechsten Platz. Die Europameisterin im Duathlon, Franzi Maschke, kam in 11:02,02 Minuten als Elfte ins Ziel.

400-Meter-Hürden-Spezialist Christian Heimann wagte sich an diesem Tag auf die 800m-Strecke. Über die für ihn ungewohnte Distanz lief er als Dritter eine gute Zeit von 1:55,13 Minuten.