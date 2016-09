Einstellig soll es werden

Oberpleis. Die 1. Fußball-Seniorenmannschaft des TuS Oberpleis konnte in der vergangenen Spielzeit gerade noch den Abstieg aus der Landesliga verhindern. Drei Punkte mehr als der erste Absteiger standen am Ende auf der Habenseite. Thomas Jungbluth, Vinzent Stöcker und Timo Vierkant verließen den TuS, als Neuzugänge konnten Alejandro Guzman Philipp Germscheid und Jonas Henscheid vermeldet werden. Trainer Wolfgang Görgens und sein Co Marcus Zepp können mit einem 25-köpfigen Kader planen und wollen die Spielzeit auf einem einstelligen Tabellenplatz beenden.

Der Kader

Tor: Sebastian Klein, Alejandro Guzman

Abwehr: Thomas Beßler, Patrick Busch, Nils Lokotsch, Jonas Meier, Jens Reinheimer, Jan Schmude, Patrick Rüth

Mittelfeld: Gagik Arutiunian, Tim Breuer, Jan Franke, David Glöckner, Joel Görgens, Jonas Henscheid, Jetgzon Krasniqi, Martin Krings, Jan Lorke, Thomas Schönherr, Tim Schulz, Can Sülzen

Angriff: Stephan Bauerfeld, Lars Lokotsch, Tim Miebach, Armin Roßner





Abgänge: Thomas Jungbluth (SV Windhagen), Vinzent Stöcker (Siegburger SV 04), Timo Vierkant (TuS Marialinden)

Zugänge: Alejandro Guzman (Ausland), Philipp Germscheid (Frühsenior), Jonas Henscheid (SSV Homburg-Nümbrecht)

Trainer: Wolfgang Görgens

Co-Trainer: Marcus Zepp

Betreuer: Rudi Unkelbach

Physiotherapeut: Ianis Ionuta