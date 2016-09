Radler haben das Nachsehen

Hardtberg (who). Für die Verbesserung der Hartberger Radwege und Fahrradstraßen kämpft seit mehreren Jahren die SPD. Und damit man weiß, worüber man spricht, unternahmen die Genossen gemeinsam mit Hardtberger Bürgern eine Radtour durch den Hardtberg. Mit dabei u.a. der Vorsitzende des SPD-Unterbezirks und Landtagskandidat Gabriel Kunze, die Stadtverordnete für Duisdorf und Medinghoven, Gabi Mayer, der Vorsitzende der SPD-Bezirksfraktion und sein Vize, Dominik Loosen und Wolfgang Groß, sowie der Sprecher der Verkehrsplanung des ADFC Werner Böttcher.

Treffpunkt war das Duisdorfer Rathaus und gleich gegenüber gab es den ersten verbesserungswürdigen Punkt. An der Ampelanlage Rochusstraße, Maarweg, Am Burggraben, Villemombler Straße treffen Radfahrer, Autofahrer und Fußgänger aufeinander, wobei im obere Teil der Rochusstraße der Radweg als Zweirichtungsradweg eingerichtet ist und der Radverkehr aus dem Maarweg, aus der Fahrradstraße kommend, über die Ampelanlage in den Fußgängerbereich der Rochusstraße ausweichen muss, um nicht die verkehrsreiche Bundesstraße "Am Burgweiher" nutzen zu müssen.

"Hier entstehen immer wieder gefährliche Situationen, da Autofahrer auf der Rochusstraße nicht berücksichtigen, dass Radfahrer von rechts und links kommen können", erläuterte Dominik Loosen, während Werner Böttcher ausführte, dass der Zweirichtungsradweg auf der Rochusstraße mit 1,60 Metern recht eng für Radfahrer sei und das Problem beim Abbiegen Richtung Fußgängerzone, die sowohl für Radfahrer als auch Fußgänger zugelassen ist, bestünde.

Hier wäre es hilfreich, wenn der Radverkehr weiter auf der Straße "Am Burgweiher" geführt würde, vor allem für diejenigen, die zu den Supermärkten zum Einkaufen fahren. Darüber hinaus biete die Breite von "Am Burgweiher" an, dass dort ein Radweg eingerichtet wird. Ob das eventuelle Förderungsschädlich für den beabsichtigten Bau der zwei Verkehrskreisel an dieser und Kreuzung sowie Derletalstraße/Am Burgweiher sei, deren Bau allerdings auf mindestens zehn Jahre hinausgeschoben ist, wollte Wolfgang Groß prüfen. Die Kosten für die Abmarkierung des Radwegs "Am Burgweiher" würden sich laut Gabi Mayer auf rund 10.000 bis 15.000 Euro belaufen. Darüber hinaus müsste an diesem Ampelpunkt die Bordsteinkante für die Radfahrer abgesenkt werden, bemerkte Böttcher.

Weiter ging's auf dem Drahesel zur Absperrung Maarweg/Buchfinkenweg. Hier stehen die drei Poller für eine Fahrradstraße zu dicht, darüber hinaus sind die bestehenden Fahrradstraßen von hier aus nicht durchgehend gekennzeichnet. An der Ecke Helmholtzstraße/Einmündung Rochusstraße ist die Kennzeichnung als Fahrradstraße für die KFZ-Fahrer erst spät sichtbar, da sie ca. 40 Meter hinter der Einmündung Rochusstraße aufgestellt sind.

Von der Weißstraße aus kommend müsste der Abzweig in die Schmittstraße deutlicher gemacht werden, da die Kennzeichnung als Fahrradstraße irreführend ist und auch die KFZ-Fahrer von der Villemombler Straße aus kommend sie zu spät erkennen. Analog dazu gilt die gleiche Situation an der Einmündung Robel-/Schmittstraße. Von Duisdorf aus kommend in Richtung Konrad-Adenauer-Damm endet der Fahrradschutzstreifen an der Kreuzung Heilsbachstraße. Hier wäre eine Verlängerung bis zur Kreuzung Adenauer-Damm in Bezug zur Sicherheit und Gefahr für Rechtsabbieger sinnvoll.

Oberhalb des Konrad-Adenauer-Damms bemängelt das Pedalritterteam den fehlenden Fahrradschutzstreifen in beide Richtungen, wobei den Radfahrern gerade in den Kurven der Derletalstraße Gefahr drohe. Ein Problempunkt bleibt die Heilsbachstraße, die hier im Gebiet als Tempo-30-km-Stunde ausgewiesen wurde, was zu Irritationen durch die Fahrradstraße führt. Im Bereich der Fahrradstraße muss diese Zone aus StVO-Gründen beendet werden, was viele KFZ-Fahrer als Hinweis nehmen, hier wieder schneller zu fahren. Hier fordern die Pedalritter eine klare Lösung, dass die 30er-Zone weiterhin gilt.

Die Anregungen zu den Verbesserungen seitens der Fahrradstraßen und Radwege wurden von der SPD, dem VC (Verkehrsclub Deutschland) sowie dem ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) aufgenommen und an die verantwortlichen städtischen Abteilungen weitergegeben.