Wehr gab Infos für Groß und Klein

Jeder Nachwuchs-Feuerwehrmann konnte sich selbst an der Spritze versuchen und das Feuer löschen.

Foto: who

Duisdorf (who). Normalerweise kommen sie immer schnell, wenn sie gerufen werden. Doch dieses Mal hatten die Wehrleute gerufen und viele große und kleine Menschen kamen. Es herrschte großer Andrang beim diesjährigen Tag der Offenen Tür auf dem Gelände der Feuerwache 4, der Freiwilligen Feuerwehr Duisdorf "Am Burgweiher", zu der Löscheinheitsführer Dietmar Rau und sein Feuerwehrteam eingeladen hatten.

Fast einen ganzen Arbeitstag lang konnte man den 23 Jugendlichen, 67 Aktiven sowie den 15 Ehrenamtlichen der Löscheinheit 41 bei ihrer Einsatztätigkeit über die Schulter schauen. Denn die großen und kleinen Besucher erwartete ein abwechslungsreiches Programm aus Informationen rund um die Feuerwehr sowie Tipps und Empfehlungen für die eigene Sicherheit.

Insgesamt hat die Löscheinheit 41 in diesem Jahr bereits 67 Einsätze gefahren, die vom fälschlich gemeldeten Chlorgaseinsatz am Hardtbergbad bis hin zu Brandeinsätzen reichte. Wobei die Feuerwache 4 sehr oft die Berufsfeuerwehr bei deren Einsätzen unterstützt.

So gab es Schauübungen der Jugendfeuerwehr - zu denen u.a. auch sechs Schüler des Helmholtz-Gymnasiums gehören, die während ihrer Schulzeit an der Feuerwehr-AG teilnehmen und ihre Ausbildung an der Duisdorfer Wache haben - zu sehen. Außerdem wurden die Fahrzeuge und Einsatzfahrzeuge ausgestellt sowie deren Beladung und Spezifikation fachkundig von den Wehrleuten erläutert.

So erfuhr man z.B. bei den Schauübungen, warum man brennendes Fett nicht mit Wasser löschen sollte sondern die Flammen ersticken, oder wie Personen aus brennenden Häusern gerettet werden. Dazu hatten die Wehrleute ein "extra Haus" im der Wache aufgebaut. Hier wurde die Rettung einmal ohne und einmal mit Wärmebildkamera gezeigt, die in einer verqualmten Wohnung sicherlich ihre Vorteile hat.

Die kleinesten konnten sich beim Spritzen bei der Jugendfeuerwehr auf "Den kleinen Drachen" versuchen und dort die "Fahne hissen", sich an der Hüpfburg austoben oder sich beim Kinderschminken mal lustig oder mit entsprechenden Narben schminken lassen. Auch das THW und das Rote Kreuz waren mit je einem Ausstellungsteil vertreten.

Und zwischendurch konnte man an den einladenden Tischen und Bänken eine kleine Pause einlegen und sich bei Gegrilltem oder Kaffee und Kuchen stärken. Hier war auch der Stand des Fördervereins der Duisdorfer Wehr aufgebaut, wo sich der Nachwuchs u.a. mit entsprechenden Helmen und sonstigem Feuerwehrzubehör eindecken konnte, die man anschließend überall auf dem Gelände sehen konnte.