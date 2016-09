Der 54. Schuss saß

Oberkassel (hm). Auf das Fahnenschwenken von Frederic Otten, 1. Fähnrich der Jesus-Maria-Josef-Junggesellen-Schützenbruderschaft, mussten die Oberkasseler nach dem Königsschießen am Montag verzichten. Mit dem 54. Schuss um 12:07 Uhr fiel der Vogel am Sportplatz Stingenberg und Otten ließ sich von den Junggesellen in die Luft katapultieren.

Mehr als 500 Besucher wurden Zeuge des Königsschießens, als sechs Junggesellen den 165. Schützenkönig ausschossen. Pünktlich um 11:00 Uhr hieß es "Feuer frei". Das Wetter spielte mit und die Blaskapelle auf.

Tränen ohne Ende nicht nur beim neuen König sondern auch bei den Junggesellen und Tanja Möseler, die 165. Schützenkönigin von Oberkassel. Die 22-jährigen ist Mitinitiatorin der Kinder und Jugendarbeit in der Bruderschaft und hauptberuflich in der Jugendarbeit tätig.

Einmal Schützenkönig zu sein. Der Traum eines jeden Kaasseler wurde bei Fredric Wirklichkeit aber auch Tanja galt als ambitionierte Kandidatin für eine anstehende "Thronbesteigung" und das Diadem

auf das die Mädels im Dorf spekulieren.

Die Kirmes begann mit dem Aufstellen der Vogelstange am Marktplatz, der Kranzniederlegung am Ehrenmal und der 1. Königsparade am Sonntag. Hier stand Tanja noch am Straßenrand und übte ihr Hobby, die anspruchsvolle Fotografie, aus.

Bei der Königsparade am Krönungstag waren sie und Ihr König dann ein begehrtes Motiv, nicht nur der Pressefotografen (Siehe unser Bilderalbum). Sie und ihre Begleiterinnen sowie das abdankenden Königspaar Sebastian Freistedt und Jana Vukota zeigten ihre Traumkleider bei Schaulaufen auf der Adrianstraße, die Junggesellen marschieren im Stechschritt über die Paradestrecke, die Fahnen flogen durch die Luft und die Musikanten begeisterten wie immer mit Marschmusik.