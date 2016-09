Mantrailing in den Quarzwerken Witterschlick

Wie eine Dünenlandschaft am Nordseestrand muten die Witterschlicker Quarzwerke an. Bevor es mit dem Mantrailing losging posierten Vier- und Zweibeiner gemeinsam mit Initiatorin Heike Jung (vorne sitzend 2. v. re) brav fürs Gruppenfoto.

Alfter-Witterschlick (fes). Die cleveren Spürnasen waren bereits in einem großen Bornheimer Möbelhaus unterwegs, nahmen bei den Bonner Stadtbetrieben die Fährte auf oder in einem leerstehenden Einfamilienhaus in Gielsdorf - diesmal war Heike Jung mit ihrem Hundefreizeit-Treff in den Witterschlicker Quarzwerken zum "Mantrailing" eingeladen.

Betriebsleiter Karl-Heinz Schung stellte den Hundefreunden das Gelände für einen Tag lang zur Verfügung. Die Herausforderungen für Mensch und Tier waren entsprechend groß, etwa durch den ständig wechselnden Untergrund, aber auch durch Ablenkungen sei es durch Maschinengeräusche, den vor Ort tätigen Arbeitern oder unterschiedliche Gerüche. Insgesamt begaben sich 16 Mensch-Hund-Teams auf Spurensuche. Die Vierbeiner sollten anhand einer Geruchsprobe eine versteckte Person auf dem weitläufigen Gelände finden. Zur Belohnung gab es dann von den Herrchen oder Frauchen natürlich eine leckere Belohnung. Heike Jung sucht weiterhin nach spannenden Örtlichkeiten. So hofft sie, dass sie das Okay bekommt und demnächst im Oedekovener Rathaus eine Mantrailing-Aktion durchführen darf.

Wer mehr über den Hunderreizeittreff erfahren möchte guckt im Internet auf www.hundefreizeittreff.de nach.