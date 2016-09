Pfosten wurde durch Findlinge ersetzt

Alfter-Impekoven (fes). "Ich möchte nicht immer nur meckern, jetzt ist es an der Zeit auch einmal Danke zu sagen", meint Heinrich Lützenkirchen. Sein Lob gilt der Alfterer Gemeindeverwaltung. Gut drei Monate kämpfte der 75-Jährige aus Ramelshoven darum, dass ein rot-weiß farbener Pfosten, der zum Schutz des Ensembles bestehend aus einem gusseisernen Wegekreuz, einer Ruhebank und Blumenbeeten, das der Senior seit über 60 Jahren ehrenamtlich pflegt, entfernt wird.

Den Pfosten hatte die Gemeinde vor einigen Monaten auf Wunsch Lützenkirchens aufgestellt, da in der Vergangenheit immer wieder Autos, auch Müllwagen, beim Wenden die Anlage beschädigt hatten. Doch der Pfosten stand zu nah am Kreuz, so dass er das Gesamtbild beeinträchtigte, worauf Lützenkirchen sich beim Ordnungsamt beschwerte.

Auch Impekovens Ortsvorsteherin Ilse Niemeyer gefiel dieser Pfosten nicht. Auf Anfrage dieser Zeitung versprach Ordnungsamtsleiter Hans Kremer sobald wie möglich den Pfosten durch drei Findlinge mit "Katzenaugen" zu ersetzen. Dies ist nun geschehen. Bei einem Ortstermin mit Heinrich Lützenkirchen kamen zufällig auch Ilse Niemeyer und Bürgermeister Rolf Schumacher vorbei, der sich auf diese Weise den Dank des engagierten Ramelshoveners direkt persönlich abholen konnte. Und Heinrich Lützenkirchen wird die Anlage nun auch wieder pflegen. Aus Protest hatte er damit aufgehört.