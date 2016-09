129 Fahrräder für die Philippinen verschickt

Alfter (fes). Was für ein Engagement! 129 Fahrräder, gespendet von Alfterer Bürgern, konnten die Eheleute Stephan Kunz und Ulrike Wiegelmann von der Stiftung "justiceF", jetzt, nach einer monatelagen Behördenodyssee, endlich in einen Container verfrachten und auf die Philippinen verschiffen.

Zum Hintergrund: Die Fahrräder sind auf dem Weg von Alfter zur philippinischen Insel Bantayan in der Provinz Cebu, die im November 2013 vom Taifun "Haiyan" fast komplett verwüstet wurde, so dass den meisten Einwohnern die Existenzgrundlage genommen wurde und das Dorf noch heute auf staatliche Unterstützung wartet.

Stephan Kunz und Ulrike Wiegelmann arbeiten seit Jahren im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit und überlegten sich, wie sie den Menschen auf der Insel helfen können. Unterstützung kam von Karlheinz und Heike Mandt, die den Hofladen Mandt in Alfter betreiben. In ihrem Hofladen konnten erfolgreich mehr als 260 farbenfrohe Einkaufstaschen, die philippinische Frauen aus alten Reissäcken hergestellt haben, verkauft werden. Durch den Verkauf gelang es, eine Frauengruppe im Dorf Basawon regelmäßig mit neuen Aufträgen zu versorgen, die so zu einer neuen Einkommensquelle kamen.

Doch damit nicht genug der Hilfe. Die Eheleute Mandt fragten bei der Stiftung nach, wie sie noch helfen könnten, vor allem den rund 350 Kindern in Basawon. Da die Mädchen und Jungen jeden Tag etwa vier Kilometer zur nächsten Schule laufen müssen, weil die alte Schule durch die Naturkatstrophe zerstört worden war und sich viele Eltern die Kosten für die öffentlichen Verkehrsmittel nicht leisten können, kam die Idee auf gebrauchte Fahrräder zu sammeln, wodurch die Kinder schneller zur Schule kommen können, denn derzeit müssen sie täglich einen zweistündigen Fußmarsch bewältigen.

Der Sammelaufruf war mehr als erfolgreich. Bereits vor gut neun Monaten kamen 129 Fahrräder zusammen, die meisten von ihnen in einem hervorragenden Zustand. Die Initiatoren hatten gehofft, die Drahtesel möglichst schnell verschiffen zu können, doch was folgte, war eine regelrechte Odyssee, wie Stephan Kunz erläuterte. So mussten der Zustand und die Herkunft jedes einzelnen Rades dokumentiert werden, unerwartete Zölle kamen ebenso hinzu, aber auch die politisch instabilen Zustände auf den Philippinen stellte das Ehepaar aus Alfter vor unterwartete Schwierigkeiten. Mit Partnern vor Ort und jede Menge Geduld gelang es diese Probleme schließlich zu überwinden.

Auch Sponsoren konnten gefunden werden, so etwa die "Knowledge Intelligence Applications GmbH" aus Köln, für die auch Stephan Kunz arbeitet. Die Firma spendete der Stiftung den 40-Fuß-Container. Unterstützung gab es auch von dem Logistikunternehmen DHL, welches der Stiftung bei den Kosten zur Verschiffung entgegenkam.

Die Schirmherrschaft für diese Aktion hatte Bürgermeister Rolf Schumacher übernommen, der sich gestern vor Ort ein Bild machte, wie viele fleißige Hände den Container beluden: "Ich danke den Initiatoren für diese tolle Idee und den Bürgern für ihre Unterstützung. Wir haben hier ein tolles Mosaiksteinchen um Flüchtlingsursachen zu bekämpfen, denn wir müssen vor Ort helfen".

"justiceF"

Die seit September 2002 als selbstständig anerkannte gemeinnützige deutsche Stiftung "justiceF" arbeitet überparteilich und überkonfessionell und fördert Projekte der Entwicklungszusammenarbeit auf der ganzen Welt. Die Stiftung, die ihren Sitz in Oberhausen hat, versteht sich als unabhängige, basisorientierte Nichtregierungsorganisation und setzt auf die Förderung von Bildung, Ausbildung und Beschäftigung der Betroffenen vor Ort. Die Stiftungsmitarbeiter stammen aus verschiedenen Berufsfeldern und bringen unterschiedliche Denkweisen und Erfahrungen ein.

In Bantayan baut die Stiftung mit Mitteln des Bundes derzeit einen Werkhof für Frauen auf, die in verschiedenen Berufen ausgebildet werden, die sie auch vor Ort ausüben können. Ebenso werden dort Kinder und Jugendliche angelernt, ihre Räder aus Alfter zu warten und zu reparieren. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.justiceF.org.