Platz fünf wird angepeilt

Lülsdorf-Ranzel. Nach Platz acht in der vergangenen Spielzeit tritt die 1. Fußball-Seniorenmannschaft der SpVgg Lülsdorf-Ranzel erneut in der Kreisliga C an. Andreas Körfer und Mathias Rogatz haben ihre Fußballkarriere beendet. Neu im Team sind Benedikt Schurwanz, Jonas Girke, Dennis zur Jakobsmühle, Kofi Yeboah und Alexander Höflich. Somit stehen dem Trainerteam Andreas Liermann, Simon Klos und Holger Rabien insgesamt 23 Spieler zur Verfügung. Als Saisonziel wurde der fünfte Tabellenplatz ausgegeben.

Der Kader

Tor: Michel Reistel

Abwehr: Mark Bondarenko, Mathias Reinartz, Peter Pabst, Sebastian Pfeil, Maximilian Kurth, Marcel Künstler, Alexander Höflich, Benedikt Schurwanz, Marcel Ries, André Herbst, Tacettin Bagiran

Mittelfeld: Tim Rabien, Patrick Humpfle, Tim Verkerk, Jonas Reihl, Julian Hinrichs, Jonas Girke, Dennis zur Jakobsmühle, Michael Preuß

Sturm: Tobias Hostell, Abolfaz Safarzafeh, Kofi Yeboah

Trainerteam: Andreas Liermann, Simon Klos, Holger Rabien