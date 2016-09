Sonja Klett überraschte ihren Mann

Bornheim (fes). Überraschung für den ersten Brudermeister! Peter Klett staunte nicht schlecht, dass ausgerechnet seine bessere Hälfte Sonja Klett, mit der er seit 14 Jahren verheiratet ist, nach einem spannenden Wettbewerb mit 22 Aspiranten als neue Bürgerkönigin der St. Hubertus-Schützenbruderschaft Bornheim und Botzdorf feststand.

Da er befangen war, übernahm Ex-Brudermeister Heinz-Willi Acker am Ende des Schützenfestes der Bornheimer Grünröcke die Aufgabe, der frischgebackenen Bürgerkönigin zu gratulieren.

"Ich hätte nie gedacht, dass es so ein schönes Gefühl ist diesen Titel zu gewinnen", schwärmte die 38-jährige Sonja Klett, die in Roisdorf als Medizinisch Technische Angestellte arbeitete und sich den Titel mit 28 Ringen sicherte. Damit ist Sonja Klett nach Bornheims Vize-Bürgermeisterin Petra Heller (2014) und Ursula Schmitz im Vorjahr nun die dritte weibliche Bornheimer Bürgerkönigin in Folge.

Insgesamt war es ein rundum gelungenes Schützenfest, freute sich Peter Klett. Zahlreiche Gäste feierten bei bestem Biergartenwetter mit den Schützen und viele Bornheimer jubelten ihnen zu, als sie gemeinsam mit den befreundeten Brudervereinen am Nachmittag durch die Königstraße zogen.

Den musikalischen Rahmen besorgte die Bornheimer Schützenkapelle, die sich zudem darüber freuen durfte mit 75 Ringen das Schießen der Ortsvereine für sich zu entscheiden vor dem Junggesellenverein und der KG "Bonnem Alaaf".

Auch ansonsten gab es spannende Schießwettbewerbe. In den unterschiedlichen Ehrenpreiskategorien waren Marita Kuchem aus Waldorf (Alters- und Seniorenklasse), Thomas Werker aus Hemmerich (Schützenklasse), Nicole Härms-Langula aus Hemmerich (Damenklasse) sowie ebenfalls aus Hemmerich ihre Tochter Millane Langula in der Jugendklasse siegreich.

Das Preisschießen entschied Gabi Haag von der St. Hubertus-Matthäus-Bruderschaft aus Alfter für sich.

Die Majestäten, darunter auch den Schützenkönig, schießen die Bornheimer und Botzdorfer Schützen traditionell im November beim Patronatsfest aus, eine Besonderheit zu den anderen Vereinen an Rhein und Vorgebirge.