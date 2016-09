Neue Auszubildende bei der Stadt Bornheim

Bornheim (fes). Die Erwartungen sind hoch und zwar von beiden Seiten, sowohl von der Stadt Bornheim als auch von Lili Klassen und Jan Euler. Die beiden haben zum 1. August ihre Verwaltungsfachangestelltenausbildung bei der Bornheimer Stadtverwaltung begonnen und konnten sich damit unter insgesamt 66 Mitbewerber durchsetzen. So unterschiedlich ihre bisherigen Werdegänge sind, beide erwarten von ihrem Arbeitgeber "eine qualitativ gute Ausbildung". Dass die beiden Azubis im Umkehrschluss auch die Erwartungen von Bürgermeister Wolfgang Henseler und Personalamtsleiter Joachim Brandt erfüllen, daran besteht kein Zweifel. Beide lobten die Qualität der bisherigen Mitarbeiter, die bei der Stadt ausgebildet worden sind.

Lili Klassen ist gerade einmal 16 Jahre jung, kommt aus Euskirchen-Kuchenheim, wo sie an der Menno-Simons-Realschule ihren Realschulabschluss machte. In ihrer Freizeit spielt sie Geige in einem Orchester und ist gerne mit ihren sieben Geschwistern unterwegs. 12 Jahre älter ist Jan Euler, der in Brenig zu Hause ist. Da seine Mutter aus der Türkei stammt, wuchs er am Bosporus auf, beruflich bedingt zog die Familie später nach Suhl in Thüringen, wo Euler seinen Realschulabschluss machte. Nach dem Wehrdienst arbeitete er als Berufssoldat bei der Bundeswehr, aufgrund einer Verletzung wählte er nun eine berufliche Neuorientierung.

Neben einer soliden Ausbildung können Lili Klassen und Jan Euler auch auf eine sichere berufliche Karriere hoffen. Bislang konnten alle Azubis übernommen werden, denn hier wird bedarfsorientiert ausgebildet. Zum 1. September wird noch Julian Kürten als Stadtinspektoranwärter dazukommen und seine Ausbildung antreten.