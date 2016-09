Saisonziel: Die Klasse halten

Friedrich-Wilhelms-Hütte. Die vergangene Saison war die erfolgreichste Spielzeit in der Vereinsgeschichte des SV Rot-Weiß Hütte. Neben der Titelverteidigung bei den Stadtmeisterschaften der Stadt Troisdorf, hat die Mannschaft erstmals in der Vereinsgeschichte das Kreispokalendspiel erreicht. Somit durfte sie auch erstmals am FVM-Pokal teilnehmen. Absoluter Höhepunkt war jedoch der souveräne Gewinn der Meisterschaft in der Kreisliga A und der damit verbundene Aufstieg in die Bezirksliga. In der neuen Saison erwarten Trainer, Spieler und Vereinsverantwortliche eine sehr ausgeglichene und starke Bezirksliga Staffel 2. Die Freude auf viele Lokalderbys und hoffentlich spannende Spiele ist groß. Das Saisonziel ist der Klassenerhalt.

Der Kader

Tor: Timo Prodöhl, Lukas Stallbaum, Andre Mika

Abwehr: Marcel Grooters, Nils Hensellek, Khan Vo, Cedric Hergel, Niklas Freitag, Daniel Stasch, Gerrit Gottbehüt, Christian T. Müller

Mittelfeld und Angriff: Cem Gökpinar, Adam Sciborski, Joshua Tria, Thorsten Hess, Dimitri Mosebach, Özgur Borlu, Georg Simeonidis, Manuel Altrock, Patrick Ufer, Sebastian Tilch, Ahmet Suicmez, Pascal Eßer, Kent Hensellek, Gökhan Altunay, Maicol Felline, Markus Krimmer, Besmir Simnica

Abgänge: Ilias Spirakos

Neuzugänge: Andre Mika, Niklas Freitag, Christian T. Müller, Markus Krimmer, Besmir Simnica, Pascal Eßer, Maicol Felline

Trainer: Ingo Bohlscheid

Co-Trainer: Daniel Meier

Torwart-Trainer: Harald Seeler

Obmann: Amadeo Roig y Lopera

Betreuer: Claus Braun

Physiotherapeut: Manfred Strehlau