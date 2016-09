Benefiz-Theatergala am Samstag

Bornheim (fes). Kultur pur im Bornheimer Brauhaus Kaiserhalle: Kommenden Samstag, 27. August, lädt der Verein "Theater im Kloster" zu einer großen Benefizgala mit prominenten Künstlern aus der Region ein. Mit dabei sein werden der Herseler Comedian Bernd Stelter, die Walberberger Sängerin Daniela Tannenbaum alias Ela T. und Michael Kuhl aus Waldorf, Frontmann und Mitbegründer der mittlerweile bundesweit erfolgreichen Kölsch-Funk-Band "Kuhl un de Gäng". Auch Gospelfreunde werden auf ihre Kosten kommen, wenn der Chor "Chorios" auftritt und Liebhaber klassischer Melodien dürfen sich über die in Kasachstan geborene Sopranistin Elena Gontscharova freuen, die seit vielen Jahren in Bornheim zu Hause ist und bereits mehrere Preise bei renommierten Musikfestivals gewonnen hat. Für rockige Töne sorgt die Band "Beaux Shells" um den Breniger Musiker Jens Streifling, der auch bei der Kultband "Höhner" mitspielt. Moderiert wird die Gala von dem bekannten Comedian und "Frauenversteher" Carsten Höfer.

Die Künstler unterstützten damit den Verein "Theater im Kloster". Das Schauspieler-Ehepaar Gerhard Fehn und Cécile Kott gründete vor einigen Jahren das Theater im Kloster im ehemaligen Kloster St. Maria Hilf in Bornheim. Da sich die Kulturstätte finanziell nicht trug, musste sie geschlossen werden, die Theatermacher möchten aber auch weiterhin anspruchsvolle Kultur für Bornheim anbieten und führen ihre Arbeit seit der Schließung der Bühne mit dem gemeinnützigen Verein fort. Damit dies gelingt, freuen sich die Veranstalter und Künstler darauf, am Samstag dieses außergewöhnliche Benefizkonzert anbieten zu können. Der Erlös aus dem Kartenverkauf kommt dem Verein zugute.

Der Theaterverein plant in den kommenden Monaten unter anderem die Marke "Bornheim Klassik" zu etablieren. Noch bis zum 25. August läuft die Crowdfunding-Aktion für die Produktion des Goethe-Lustspiels "Die Mitschuldigen". Bis zu diesem Stichtag müssen mindestens 185 Gutscheine zum Stückpreis von 17 € (ermäßigt 14 €) verkauft werden, damit das Ensemble seine Probenarbeit aufnehmen und am 16. September die Premiere im Brauhaus Kaiserhalle feiern kann.

Bereits am Freitag, 26. August, liest Gerhard Fehn um 20 Uhr im großen Treppenhaus der Alten Schule am Peter-Fryns-Platz Liebesgedichte von John Denne, Brentano, Rilke und Hölderlin musikalisch begleitet von Serkan Kameran.

Karten für die Benefizgala gibt es ab sofort zum Stückpreis von 20 € im Brauhaus Kaiserhalle, Königstraße 58, oder bei Tabakwaren M&C (vormals Kühn) ebenfalls in der Königstraße. Hinweise zur Crowdfunding-Aktion und den geplanten Aufführungen stehen im Internet unter www.theater-im-kloster-bornheim.de