Der Goldjunge aus Ramersdorf

Ramersdorf (hm). Ganz Ramersdorf war aus dem Häuschen: Dort zwischen den Straßen "Am Bungert" und "Am Conzberg" spielten sich unglaubliche Szenen ab, als Max Rendschmidt, der Junge von Nebenan, seine Heimat als Olympiasieger weltbekannt machte.

Als sich der amtierende Welt- und Europameister im pinkfarbenen Zweier - Kajak mit seinem Partner Marcus Groß in Rio aufmachte um Geschichte zu schreiben, hatten die Ramersdorfer beim Public-Viewing Gänsehautgefühle. Bevor es aber soweit war brandete Jubel auf, als der Kommentator der Live Übertragung nach der Hälfte des Rennens, die blonden Hünen beherrschten die Konkurrenz, plötzlich von Ramersdorf erzählte und der Sportwelt erklärte, dass die Familie, Freunde und Nachbarn beim Public-Viewing zusammensitzen und ihren Max zum Sieg peitschen würden.

Recht hatte er, denn der Fanclub gab, ähnlich wie ihr "Goldbär", alles. Mutter Ruth malträtierte derweil die Fingernägel, verdrehte die Augen, faltete die Hände vors Gesicht, ließ sich vom Ehemann und Heimtrainer von Max beim Zittern unterstützen, um nach 3 Minuten und 10 Sekunden raketenmäßig, wie alle der fast 300 Mitfiebernden, ab zu heben.

Nach einem komfortablen Vorsprung waren es am Ende allerdings weniger als zwei Zehntelsekunden, die Rendschmidt/Groß vor dem serbischen Doppel im Ziel waren. Länger hätte die Strecke auch nicht sein dürfen, denn die Beiden hatten sich schließlich auch nur auf 1.000 m eingestellt und keinen Zentimeter mehr. "Es war mein härtestes Rennen bislang", so Rendschmidt nach dem Rennen, als er total erschöpft den Sieg kommentierte.

Gold für Max und Gold für Ramersdorf, das hatten sie sich verdient. Max, der seit drei Jahren konzentriert und mit vielen Entbehrungen auf den Olympiasieg hinarbeitete und dabei von der Redaktion des Schaufensters in der Serie "Von der Kommende zum Zuckerhut" redaktionell begleitet wurde, die Dorfgemeinschaft sowie örtliche Sponsoren, die ihn unterstützten und ihm zeigten was Heimat bedeutet.

Mit 19 Jahren hatte der Newcomer nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft seinen ersten öffentlichen Auftritt, als er vor seinem Elternhaus am Brandweiher, noch etwas scheu, sein Rennen um den Welttitel schilderte und auf Fragen nach seiner Motivation antwortete.

Bereits mit 14 Jahren begann er mit dem Leistungssport, stellte aber spätestens beim Gewinn des WM Titels fest, dass seine Sportart zwar medaillenträchtig ist, sich die Funktionäre regelmäßig im Glanz der Medaillen sonnen, die Kanuten aber mit bescheidenen finanziellen Mitteln auskommen müssen.

Zudem wunderte er sich über mangelnde Beachtung der Leistungen der Kanuten durch die Städte und Kommunen, sprach aber im Laufe der Jahre, letztmalig im November 2015 beim Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Bonn, immer deutlicher und öffentlich diese Problematik an.

Die Chance auf das Schattendasein seiner Randsportart aufmerksam zu machen, nutzte er jetzt in der Stunde seines größten Erfolgs, als er mit wohlgesetzten Worten diese Missstände anprangerte. Unbedeutend scheint der Kanusport auch für die Mandatsträger der Stadt Bonn und die Verantwortlichen im Sportbereich zu sein. Wie schon beim sicherlich überraschenden 1. WM Titel glänzten diese erneut. Allerdings durch Abwesenheit beim lange angekündigten Public-Viewing.