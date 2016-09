Strahlenalarm wegen Mineralien-Paket: Keine Gefahr

Troisdorf/Leverkusen/Köln. Drei Mitarbeiter eines Paketdienstes sind am Flughafen Köln/Bonn mit einem radioaktiv belasteten Paket in Kontakt gekommen. Nachdem sie das durch ihre eigenen Geräte festgestellt hatten, meldeten sie sich in zwei Krankenhäusern. Dort wurde nichts festgestellt.

Wie die Feuerwehr mitteilte, begab sich einer der Männer am Donnerstagmorgen in eine Klinik in Leverkursen, die anderen beiden meldeten sich bei einer Klinik in Troisdorf. Dort rückte die Feuerwehr mit 50 Einsatzkräften an, um die Strahlung zu messen. In Leverkusen waren zehn Feuerwehrleute im Einsatz. Nach kurzer Zeit gab es Entwarnung: In beiden Fällen wurden keine erhöhten radioaktiven Werte festgestellt.

Auch am Flughafen Köln/Bonn ergaben die Strahlenmessungen in der Pakethalle keine Ergebnisse. In dem Paket befand sich nach Angaben des Flughafens Köln/Bonn mineralisches Gestein. "So ein Gestein gibt grundsätzlich leichte Strahlungen ab", sagte ein Sprecher. (dpa/lnw)