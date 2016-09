Der 1. FCN ist nicht zu stoppen

Niederkassel. Die nächste Sensation ist perfekt. Langsam gehen den Fans des 1. FC Niederkassel die Superlativen aus, denn auch im Halbfinale waren die Mannen von Trainer Sven Rasch nicht zu stoppen. Am Ende stand ein hochverdienter 4:2 (3:1)-Erfolg gegen den frischgebackenen Mittelrheinliga-Aufsteiger Siegburg 04.

Dabei begann die Partie mit einer Großchance für den Gast aus der Kreisstadt. Allerdings konnte der Siegburger Stürmer seine Chance nicht nutzen und schob freistehend den Ball am Niederkasseler Gehäuse vorbei. Das war zugleich der Startschuss für den Bezirksligisten. In der 5. Minute flankte Daiki Kitabata mustergültig auf Yuki Takizawa, der dem gegnerischen Torwart mit einem platzierten Kopfball keine Chance ließ. Der Jubel der zahlreichen Zuschauer war unbeschreiblich, wurde in der 13. Minute aber noch getoppt. Eine Ecke von Ümit Keskin fand Joji Shinoda, der per Kopf tatsächlich für das 2:0 sorgte.

Wer jetzt schon an den KO von Siegburg glaubte, der wurde aber eines besseren belehrt. Der Gast versuchte Offensivaktionen zu starten und wurde in der 29. Minute belohnt. Nach einem Foul von Andres Gallego im Strafraum zeigte der souverän leitende Schiedsrichter Bernd Peters auf den Punkt. Der Siegburger Robin Pöttgen ließ sich die Möglichkeit nicht nehmen und verkürzte, wenn auch mit etwas Glück, auf 1:2.

Niederkassel zeigte sich aber keineswegs geschockt und konnte seinerseits in der 34. Minute den alten 2-Tore-Vorsprung wieder herstellen. Erneut kam die Vorlage von Ümit Keskin, der den Ball diesmal auf Kapitän Alex Ramig passte. Ramig schoss den Ball unhaltbar ins gegnerische Gehäuse, was gleichzeitig auch den Pausenstand bedeutete.

Im 2. Abschnitt musste die Heimelf zunächst einen weiteren Gegentreffer hinnehmen. Ein Freistoß des Siegburgers Daniel Lingen aus etwa 30 Metern ging an Freund und Feind vorbei ins Niederkasseler Tor (52.). Somit blieb das Spiel spannend, bis in der 73. Minute Rechtsverteidiger Andres Gallego einen Freistoß aus gut 25 Metern in den Winkel schoss. Damit war die Gegenwehr der Gäste endgültig gebrochen und das Ergebnis wurde locker über die restliche Zeit gebracht.

Der 1. FC Niedekassel erreichte damit zum 2. Mal nach 2008 das Endspiel im Kreispokal, damals unterlag man dem FC Hennef in Kaldauen mit 0:1. Am 24. September trifft man nun um 15.30 Uhr im Sportpark Süd in Mondorf auf den Klassenkameraden FV Bad Honnef, die sich im vorgezogenen 1. Halbfinale bereits am Dienstag mit 6:2 gegen RW Hütte durchsetzten. Gleichzeitig sicherte man sich zum 3. Mal den Einzug in den FVM-Pokal.