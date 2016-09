Besondere Win-win-Situation

Rhein-Sieg-Kreis (ya). Im Ravensteinertal in Hennef-Uckerath leben seit Kurzem fünf langhaarige junge Hochlandrinder. Auf 1,7 Hektar, also auf der Fläche von knapp 2,5 Fußballfeldern, gehen die zahmen und verglichen mit hier üblichen Arten recht kleinen Rinder dem Naturschutz nach. Ziel ist, das Artenreichtum auf der brachliegenden Wiese zu fördern und das indische Springkraut zurückzudrängen. Die eingewanderte Pflanze, von Fachleuten invasiver Neophyt genannt, bedroht viele heimische Pflanzenarten.

Möglich gemacht hat dies das Naturschutzprojekt "chance7" des Rhein-Sieg-Kreises. Projektreferent Ralf Badtke berichtet, dass sie mit Projektmitteln die lange ungenutzte Wiese erworben und mit einem 700 Meter langen Weidezaun umzäunt haben. Mit dem Landwirt Marc Liessem konnte nun auch ein Partner gefunden werden, der die Ideale des Naturschutzes und der biologischen Landwirtschaft teilt. Die Talwiese wird nicht gedüngt und durch einen niedrigeren Viehbesatz steht den Tieren mehr Weidefläche als anderswo üblich zur Verfügung. Genug Raum und Futter, sodass immer noch genug Pflanzenarten für andere Tierarten stehen bleiben.

Ziel des Naturschutzprojektes ist der Erhalt von artenreichen Wiesen und Weiden durch eine naturverträgliche Nutzung. Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten und nicht zuletzt für die Natur. "Viele Tier und Pflanzenarten profitieren von der Beweidung durch die Hochlandrinder", sagt Ralf Badtke von chance7. Marc Liessem hat über 30 Hochlandrinder und ist ein großer Fan der Rasse, die ursprünglich aus dem schottischen Hochland stammt. Mindestens jeden zweiten Tag fahren Marc und Ehefrau Tanja Liessem raus, um nach den Tieren zu schauen. Die robusten und ursprünglichen Tiere sind dank des intensiven Kontakts sehr zahm und kommen auf Zuruf aus dem hohen Gras zu ihren Besitzern angelaufen. "Die Wirtschaftlichkeit des Hochlandrindes liegt in der Summe der vermiedenen Aufwendungen", sagt Marc Liessem, denn er braucht kein Kraftfutter zu füttern und die Tiere haben viel mehr Zeit um sich zu entwickeln. Das Alter für eine Schlachtung liegt bei zweieinhalb bis drei Jahren, bei einer Intensivschlachtrasse nur bei 18 Monaten, berichtet der Landwirt. Und auch das Interesse der Verbraucher an hochwertigen Lebensmitteln sei deutlich gewachsen. Den fünf hübschen Hochlandrindern im Ravensteinertal bleibt also noch viel gemeinsame Zeit auf der Wiese.