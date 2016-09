Einsatz für Menschen in Not

Eitorf (rd). Seit gut fünf Jahren engagieren sich Uli Rehse (55) und ihre heute fünfjährige Barsoi-Ridgeback-Mix-Hündin "Amelie" bei der Rettungshundestaffel Bonn/Rhein-Sieg. Seit kurzem ist auch der Familienzuwachs, die sieben Monate alte Böhmisch Rauhbart- Hündin "Jaro" mit von der Partie.

Tag und Nacht, bei Wind und Wetter, stehen Rehse und ihre Vierbeiner bereit, um Menschen in Not zu helfen.



Vielen Hunden genügt es nicht Familienmitglied zu sein und zweimal täglich "Gassi" zu gehen, weiß Rehse aus Erfahrung mit einem früheren Hund. Darum kümmerte sie sich für "Amelie" gleich zu Beginn um sinnvolle Beschäftigung. Mehr durch Zufall stieß sie bei ihren Recherchen auf die Rettungshundestaffel Bonn/Rhein-Sieg.

Seit dem engagieren sich Frauchen und Hund bei der Rettungshundestaffel. Zuvor musste Amelie die Begleithundeprüfung, die den Grundgehorsam trainiert und bescheinigt, bestehen, danach die Eignungsprüfung als Rettungshund, die jährlich neu zu absolvieren ist. Bei der rund zwei Jahre dauernden Ausbildung lernen die Hunde unter anderem ein Gelände "abzuarbeiten" oder die Anzeige von Funden. Von März bis Oktober treffen sich Rehse und Amelie ein bis zweimal pro Woche an wechselnden Orten im Rhein-Sieg-Kreis mit den Vereinskollegen, um Einsätze zu trainieren. In der Winterpause von November bis Februar gibt es statt der praktischen Übungen Theorieeinheiten.

Zu Einsätzen werden sie im Schnitt 20 bis 40 Mal pro Jahr alarmiert, meist mitten in der Nacht. Das Einsatzgebiet umfasst dabei nicht nur Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis, sondern auch die Nachbarkreise und gelegentlich darüber hinaus bis zur Landesgrenze. Auch in Eitorf fielen bereits mehrfach Einsätze an.

Aufgaben reichen vom Mantrailing über Wasserrettung und Trümmersuche bis zur Leichensuche. Haupteinsatzbereich ist jedoch die Flächensuche, bei der die Hunde ein zugewiesenes Gelände abstreifen auf der Suche nach vermissten Personen. Mensch wie Hund tragen dabei Einsatzkleidung. Bei den Hunden besteht diese aus einer sogenannten "Kenndecke" ausgerüstet mit GPS-Gerät, Lämpchen und Glöckchen. Sie hilft nicht nur dem Halter bei der Ortung seines Hundes sondern signalisiert auch dem Hund, dass er sich im Einsatz befindet.



Rehse hat ihre Entscheidung für die Rettungshundestaffel trotz hohen Aufwands nie bereut.

Für Amelie und inzwischen auch Jaro bringt die Mitgliedschaft in der Rettungshundestaffel die notwendige Beschäftigung, sie selbst freut sich, mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz einen Beitrag zum Gemeinwesen zu leisten.

Über ihr Engagement freut sich auch Silvia Wessels, Leiterin der Rettungshundestaffel Bonn/Rhein-Sieg. Wessels hat die Staffel vor genau 20 Jahren gegründet, der Verein feiert sein Jubiläum Ende August in Bonn. Verfügte der Verein bei seiner Gründung nur über acht Hundeführer, zählt er inzwischen mit 22 aktiven Teams zu den größten Staffeln landesweit. Wessels selbst hat fünf Rettungshunde, darunter die Australian Shepherds Xena und Heidi. Früher hat Wessels fünf Jahre als Ausbilderin beim THW Leverkusen gearbeitet, bevor sie, inspiriert von einer Begegnung in Finnland, die Rettungshundestaffel Bonn/Rhein-Sieg unter dem Dach des Bundesverbands Rettungshunde gegründet hat.

Nach Ansicht der Vereinschefin, die sich über weitere Mitstreiter freuen würde, sind fast alle Hunde zur Rettungsarbeit geeignet und motivierbar. Ihre Halter sollten neben Verlässlichkeit und Teamfähigkeit vor allem Zeit, Geduld und Gefühl mitbringen. Unerlässlich ist auch ein polizeiliches Führungszeugnis.

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.rettungshunde-rhein-sieg.de



Der Verein freut sich darüber hinaus auch über Angebote für Flächen zum Training. Diese sollten möglichst vielfältiges Gelände, wie, Wald, Unterholz, Lichtungen oder Wiesen umfassen. Rehse bedankt sich diesbezüglich insbesondere bei Eitorfer Waldbesitzern, die schon häufig Trainingsgelände zur Verfügung gestellt haben.