Mühleiper Schotten-Clan

Mühleip (rd). Seit 2010 wohnt Werner Schlothauer in Mühleip und mit ihm fand dort der Schotten-Clan der MacMahoons eine neue Heimat. Beim Clan handelt es sich um eine LARP-Gruppe (Live Action Role Playing), die in ihrer Freizeit ihr Alltagsleben tauscht gegen ein Fantasy-Leben in selbstgewählter Zeit am selbstgewählten Ort.

Als Schlothauer, alias Clan-Chief Ian MacMahoon, hörte, dass 2016 die Ferienaktion "Geschenkte Zeit" erstmals mangels Angeboten zu Scheitern drohte, bot er spontan "Highland Games" als ganztägiges Zeitgeschenk für 20 Kinder an und sein Clan unterstützte ihn bereitwillig. Das Interesse war groß, das Angebot nach wenigen Stunden ausgebucht und die Warteliste für potentielle Nachrücker lang, weiß Hannah Deitenbach, Projektleiterin der "Geschenkten Zeit".

In die Vorbereitung des Zeitgeschenks hatte der Clan viel Arbeit investiert, Spiele ausgearbeitet, Auswertungsbögen erstellt, Schottenlager und Wettkampfparcours auf der Mühleiper Schützenwiese aufgebaut und für ein LARP-gerechtes Ambiente gesorgt. Die Kinder durften sich in Disziplinen wie Bogenschießen, Hufeisenwerfen und Baumstammweitwurf messen. Showkämpfe der LARPer mit dem Schwert dienten nicht nur der Unterhaltung der jungen Gäste sondern leiteten einen Wettkampf ein, in dem sich die Kinder selbst im Zweikampf bewähren konnten. In den Spielpausen konnten sich die Teilnehmer im mittelalterlich ausstaffierten Clan-Zelt ausruhen und an zeitgenössisch über dem Lagerfeuer zubereiteten Speisen laben.

Am Fantasy-Leben außerhalb von Zeit und Raum fanden die teilnehmenden Kinder ebenso viel Spaß wie der MacMahoon Clan.



Selbst zum LARP als Hobby gefunden hat der 43-jährige Clan-Chief 2003, den MacMahoon-Clan hat er 2004 gegründet, inspiriert durch den Film "Braveheart". Derzeit hat der Clan 13 Mitglieder und mehrere "Anwärter". Die Anwärter müssen in sechs Monaten der Anwartschaft ihre Teamfähigkeit, ihr Interesse am Clanleben und ihre Bereitschaft sich einzubringen beweisen. Die aktiven Clanmitglieder kommen nicht nur aus Eitorf und dem Köln/Bonner Raum, sondern auch aus Gummersbach, Wuppertal oder Kempen am Niederrhein.

In Kempen nehmen die MacMahoons alljährlich an den internationalen Highland-Games teil, zu den regelmäßigen Veranstaltungen zählen neben den eigenen Clanveranstaltungen zudem jedes Jahr die Teilnahme an einem Großcon (Convention/LARPertreffen) wie dem Drachenfest in Diemelstadt oder In-Time Tavernenabende in den Kölner Catacomben.

Die LARP-Szene ist sehr facettenreich, beinhaltet Piraten-, Hunnen- oder Rittergruppen ebenso wie Western- oder Mittelalterfans. Gemeinsam ist den LARPern der Spaß am Verkleiden und dem authentischen Leben "In-Time" außerhalb von realem Ort und Zeit. Die MacMahoons verstehen sich als "Low-Fantasy" Gruppe, in deren "Lebenswelt" auch Orks oder Druiden ihren Platz haben, die allerdings auch Wert legen auf historisch stimmiges Brauchtum, Ambiente, Kleidung und Waffen. Dazu gehören auch Kilts in den Clanfarben und passende Clannamen wie Ian, Sean oder Garrett.

Wer Interesse an weiteren Informationen oder einer Mitgliedschaft hat, findet mehr im Internet unter www.macmahoon.de oder auf Facebook unter Clan-MacMahoon.



Viel Geschick erfordert das Hufeisenwerfen, Teil der traditionellen Wettkämpfe bei den Highland Games. Foto: Deitenbach

In rustikalem Ambiente lädt das Clan-Zelt zum Verweilen bei Speis und Trank, Musik und Gaukelei oder strategischem Kriegsrat ein. Foto: Deitenbach