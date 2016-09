Thema: Rheinischer Kapitalismus

Bonn (red). Rheinischer Kapitalismus - Angelsächsischer Kapitalismus vs. Soziale Marktwirtschaft. Das ist das Thema des 24. Bonner Wirtschaftstalk am 28. August in der Bundeskunsthalle. Im Jahre 1991 prägte der französische Wirtschaftswissenschaftler Michel Albert den Begriff "Rheinischer Kapitalismus". Damit ist keineswegs, wie manch einer jetzt vermuten könnte, eine Ausprägung des Rheinischen Klüngels gemeint. Vielmehr bezeichnet der Begriff die soziale Marktwirtschaft in urdeutscher Ausformung - mit ihren auf Konsens zielenden Strukturen, sozialstaatlichen Einrichtungen und der Regulierung wirtschaftlichen Handelns durch einen demokratischen Rechtsstaat. Damit sei - so Alberts Meinung - die deutsche Wirtschaftsordnung gerechter, effizienter und friedlicher als beispielsweise das angelsächsische Kapitalismus-Modell.

Vertreter und Verfechter der letztgenannten Wirtschaftsordnung sehen deren Vorzüge wiederum in der stärkeren Wirtschaftsdynamik und den hohen Verdienstmöglichkeiten für Einzelne. Rheinischer versus angelsächsischer Kapitalismus - welchem der Wirtschaftsmodelle gehört die Zukunft? Welches der beiden ist den Herausforderungen, die globale Megatrends wie Technisierung, Internationalisierung, Individualisierung und demographische Entwicklung mit sich bringen, besser gewachsen?

Unter der Moderation von Jörg Thadeusz werden an diesem Abend Axel Voss, Mitglied des Europäischen Parlaments, Roland Tichy, Vorstandsvorsitzender der Ludwig-Erhard-Stiftung, Franz Meurer, Kölner Sozialpfarrer und Autor sowie Ulrich Voigt, Vorstandsmitglied der Sparkasse KölnBonn. diese Zusammenhänge um 19 Uhr im Forum der Bundeskunsthalle diskutieren.

