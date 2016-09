Oberkasseler Hüttenzauber

Oberkassel (hm). Seit 2000 organisiert die Zukunftswerkstatt Oberkassel e.V. in der ersten Woche der Sommerferien die Oberkasseler Abenteuertage. Auf dem Friedensplatz, in unmittelbarer Rheinnähe, trafen sich diesmal 296 Oberkasseler Kinder zwischen 7 und 13 Jahren zur 17. Auflage des Projektes und zimmerten an fünf Arbeitstagen ein mittelalterliches Dorf.

Diesmal griffen die Ausrichter der beliebten Veranstaltung um Johannes Heckmann auf eines der ersten Projekte, das "Mittelalterliche Dorf", zurück. Damals schon dabei Petra Dewald, die nun im 17. Jahr gemeinsam mit Doris Dahm "Erste Hilfe" leistet. Da bei den Abenteuertagen der Werkstoff Holz Verwendung findet, machen den kleinen Handwerkern schon mal Holzsplitter zu schaffen. Hier helfen meist Pinzette und Pflaster während bei weiteren Zimmerarbeiten aber Eis oder Coolpads gebraucht werden, wenn der Nagel nicht so wirklich getroffen, dafür aber der Daumen geschädigt wird.

Peter Bürkner (54), der 2.000 mit dem Projekt begann und den Vorsitz mittlerweile an Johannes Heckmannseileitete übergeben hat, moderierte die Veranstaltung und wurde dabei von fast 60 Helfern unterstützt, allesamt in blauen Shirts und ehemalige Abenteurer, die dem Kindesalter entwachsen sind und jetzt aktiv die Kids anleiten.

"Ohne all die Ehrenamtler und die Spendengelder mit denen wir unseren Etat von 9.000 Euro bestreiten, könnten die Abenteuertage nicht stattfinden", resümierte Heckmann, dessen Kasse durch den Verkauf von 10 Hütten erfreulicherweise aufgefüllt wurde. Er dankte den Oberkasseler Bürgern und Geschäftsleuten für ihre Unterstützung u. a. mit Barem, Brötchen- und Pflasterspenden oder der kostenfreie Stromversorgung aus einen benachbarten Autowerkstatt. Auch das Jugendamt der Stadt Bonn trägt mit dazu bei, dass die Abenteuertage für die Veranstalter nicht zum Abenteuer und einem finanziellen Desaster werden.

Bereits zu Jahresbeginn muss das Mehrgenerationenprojekt geplant werden, denn wenn viel gebaut wird müssen nicht nur Material und Logistik stimmen. Hierzu gehören auch Dixi-Toiletten, Genehmigungen von Behörden oder der Versicherungsschutz für die Teilnehmer.

Diesmal mussten die Kinder, die morgens pünktlich um 10 Uhr auf den Friedensplatz schwärmten bis 13.00 Uhr sowie nachmittags von 15 bis 18 Uhr hämmern, sägen und bauen. Bis zur Wochenmitte hatten sie ihr Bauobjekt, das sie sich anhand der vorliegenden Pläne selbst aussuchten im Rohbau stehen.

Neben Hütten, Wachtürmen, einer Zugbrücke und einer Bühne mit Tribüne errichteten sie ein Zeughaus, den Kerker, eine Folterkammer, ein Kloster, ein Hexenhaus sowie einem Scheiterhaufen. Da zu einem richtigen Dorf auch Geschäfte gehören wurden für Bäcker, Schmiede oder Barbiere entsprechende Häuser mit selbst entworfener Inneneinrichtung konstruiert, Armbrüste gebastelt oder Zaubertränke gebraut.

Zwischendurch konnten sich die Bauarbeiter im sportlichen Wettkampf bei Fußball, Frisbee, Seilspringen und bei einem Tischfußballturnier betätigen.

Nach dem großen Finale am letzten Tag wurde den Organisatoren von den Eltern bescheinigt, dass ihre Kinder richtig Spaß hatten und diese nach dem Mittagessen zu Hause es nicht erwarten konnten wieder "Zur Arbeit zu gehen", um dort mit Stolz und Engagement ihr mittelalterliches Dorf zu vollenden. (mehr im Fotoalbum unter www.Schaufenster-bonn.de)

Zurzeit findet im Orga-Team ein altersbedingter Umbruch statt. Johannes Heckmann und die Helfer der ersten Stunde würden sich freuen weitere erwachsene Helferinnen und Helfer begrüßen zu dürfen. Eine Qualifikation ist nicht notwendig und jede Unterstützung willkommen, denn die 18. Oberkasseler Abenteuertage werden in der ersten Sommerferienwoche 2017 wieder am Start sein

Kontakt: Johannes Heckmann, 0179-5177697 oder johannes@familie-heckmann.de